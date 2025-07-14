姿勢不良 易結構型腰痛

久坐、滑手機，小心發生腰痛！中醫師曾雴瑜指出，年輕人易有坐骨神經痛問題，長者多因腰椎長骨刺引起腰痛。若發生腿麻、彎腰穿鞋困難等狀況，就可能是椎間盤突出、長骨刺、腰椎結構變形等警訊，建議應避免久坐、久站，也可尋中醫療法減輕腰痛不適。

腰椎間盤突出好發於20至40歲青壯年，曾雴瑜說，常搬重物、久坐久站的族群，長時間壓力易導致椎間盤外層破裂，髓核被擠出壓迫神經，引發典型「坐骨神經痛」，常出現腰部劇痛、難以彎腰或走路、腿麻、放射性疼痛至腳底等症狀，嚴重時甚至大小便困難。中醫治療，可透過針灸、推拿、熱敷、中藥等舒緩急性疼痛。

俗稱「骨刺」的腰椎體增生，多發生於中老年族群。腰椎骨刺是因椎間盤退化變薄，脊椎為自我修補而長出骨刺，進而壓迫周邊神經，產生腰部鈍痛、痠麻、下肢麻木等症狀，中醫稱為「痺症」，治療著重通經活絡、補腎強筋，可利用針灸與中藥搭配，有效減輕症狀、改善循環。

姿勢不良會引起腰椎變形，產生「結構型腰痛」。曾雴瑜表示，坐姿不良、翹腳或駝背，會導致肌肉張力不均而引起慢性痠痛，腹部肥胖、骨盆前傾、背部肌力不足也是可能成因，建議透過姿勢調整，並善用橋式、平板支撐等動作訓練核心，配合中醫整脊、推拿等治療，幫助脊椎恢復正常曲度。

曾雴瑜提醒，若常發生腰痠腿麻、彎腰穿鞋困難等現象時，應盡快就醫處置，別認為腰痛只是老化造成，實際上愈早介入，後續恢復愈快。日常保養要落實，避免久坐、久站，保持良好姿勢、固定運動核心肌群，都是對抗腰痛的關鍵。