健康名人堂／捐血者健康標準放寬 擴大捐血者範圍

時隔19年，衛福部於今年7月2日發布「捐血者健康標準」修正案，修改內容包括放寬捐血年齡、體重門檻及強化血液安全等內容。捐血年齡由原來的17歲下修至16歲，而逾65歲之樂齡捐血者，只要符合捐血者健康標準，又有2年內之捐血紀錄經評估適宜即可捐血；惟逾70歲之樂齡捐血者，依法仍應取得醫師之同意。另外，捐全血之捐血人體重統一調整為45公斤以上，不同性別有一致標準。

在旅遊史規範部分，自瘧疾疫區回國「1年內暫緩捐血」之管制放寬為自瘧疾流行地區離境之日起「未逾3個月暫緩捐血」；新增自離開登革熱流行地區及茲卡病毒感染症流行地區之日起「未逾1個月必須暫緩捐血」之管制。有關流行地區可參考疾病管制署國際旅遊疫情建議等級。

為了強化血液安全，台灣血液基金會自102年2月1日起即已全面實施B型肝炎、C型肝炎與愛滋病毒的核酸擴大檢驗（NAT），此次「捐血者健康標準」修正也將其正式入法，納為捐血機構必須就所採集血液進行檢驗之項目。

20歲以下捐血者 10年降幅57%

因應此次「捐血者健康標準」修正案，台灣血液基金會配合衛福部食藥署規畫亦已籌畫多時，包含血液資訊管理系統的修改以及人員教育訓練，希望能提供捐血者友善及安全的捐血環境，所捐出的每一滴充滿愛心的血品，得到最大的用途。

台灣面臨高齡化與少子化雙重壓力，20歲以下青年族群捐血者持續減少，10年間降幅高達57%，年輕血源的斷層顯然已對供血穩定性構成警訊。

此次公告新版「捐血者健康標準」，能擴大捐血族群；但為鼓勵年輕人參與捐血運動，台灣血液基金會針對高中與大學生出版《身體之河：血液探索之旅》血液科普通識書，透過閱讀向下扎根、傳遞正確知識。

出版科普書 盼將知識化為行動

書中說明從17世紀開始，人類踏上探索血液的旅程，經過世代研究累積，形塑現代嚴謹的捐供血制度。血液醫療這條長河，累積近四百年的寶貴知識：從發現血型到血型如何影響輸血匹配，我們明白血液的功用；從免疫系統到疾病防治，到未來血液可被替代嗎？從各個角度詳解血液，期待大家將知識化為行動，幫助別人也幫助自己，為醫療用血出一份力。

也辦理校園海報比賽，透過青年朋友們的創造力，激發更多參與和關注捐血議題的機會。

我們更鼓勵樂齡志工與青年志工加入，以志願服務的方式擔任宣傳尖兵，讓捐血成為一種全民社會實踐，也為醫療韌性增加更多的後援，讓用血需求永遠能得到保障。