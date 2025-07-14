空心菜青蔥 每公斤飆破百元

丹娜絲颱風肆虐南台灣，所帶來的暴雨也重創許多農作物產區，菜價持續攀升。台北農產運銷公司統計，昨天每公斤平均菜價39.4元，較前日37.4元上漲近5.4%。空心菜、青蔥價格更不斷上漲，昨雙雙飆漲至每公斤105元。

北農統計，昨蔬菜到貨量約1122公噸，較前日略增，葉菜類部分，甘藍到貨量約243公噸、大白菜約58公噸，價格下跌1元，不過空心菜到貨量約15公噸，價格大漲17元，最高品質的上價每公斤高達105元。根莖類價格則漲跌互見，其中青蔥到貨量約23公噸，每公斤上漲22元，上價同樣達105元。

農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠分析，空心菜主要產區為嘉義新港鄉及雲林西螺鎮、二崙鄉等，因颱風造成許多溫室設施嚴重損壞，導致短期葉菜供應量較少，價格因此飆漲。

青蔥主要產區在彰化和雲林，日前因雨勢相當大，許多青蔥遭淹水滅頂，植株一旦泡水後，後續病害管理就會有困難，近日產地放晴加上高溫，病害很快爆發，如炭疽病等，導致量少價漲。

傅立忠表示，雖然空心菜、青蔥這幾天到貨量有減少，以及搶收下導致各產區到貨品質參差不齊，但減少幅度未像去年颱風那麼嚴重。