結節不等於肺癌 貿然開刀有風險

「低劑量電腦斷層掃描」於一一一年七月一日起納入我國第五癌篩檢，截至一一三年十二月卅一日止，累積十五萬八九三七人受檢，找出一九五七名確診肺癌個案。北榮胸腔部部主任陳育民提醒，結節不等於肺癌，應避免「過度醫療」，以免浪費健保，傷及病患健康。

陳育民表示，LDCT是目前檢測肺癌有效的方式之一，可偵測到小至○點三公分的肺部病灶，但臨床統計顯示，逾九成以上肺結節屬於良性組織，惡性腫瘤不到一成，大部分民眾被告知找到肺結節時，最常問的是「切了是否一勞永逸？」要求醫師安排手術。

陳育民指出，肺結節處理規範為綜合評估其形狀、大小、質地密度，以及患者的風險因素等，一般來說，小於○點六公分的結節需定期追蹤，大於○點六、一公分以下者，每六個月追蹤一次；大於一公分者，建議手術切除及病理檢查。衛福部制定「低劑量電腦斷層肺癌篩檢指引」，檢查發現異常，應轉介胸腔專科醫師評估。