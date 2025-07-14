肺結節、腫瘤手術患者 逾2成良性

肺癌連續廿一年位居國人十大癌症死因排行之冠，近年「低劑量電腦斷層」已成健診重點項目，健保統計，去年逾五十五萬人受檢，二萬八二五八人肺部結節、腫瘤，一萬三七五人進一步接受切除手術，七成八確診肺癌，兩成二為良性。

健保署統計，近十年，國人接受「低劑量電腦斷層」人數逐年增加，男性一○五年十二萬七○四八人，去年則增至廿六萬五八七六人，增幅達一點○九倍；女性從十一萬七七六三人增至廿九萬六三八八人，增加一點五二倍。

健保署醫務管理組專委陳依婕說，女性篩檢人數自一○八年起超越男性，顛覆過往男性吸菸者較常進行肺部檢查的刻板印象，隨著不吸菸女性罹患肺癌人數增加，愈來愈多女性積極接受篩檢。

陳依婕表示，一一三年「低劑量電腦斷層」檢查報告呈現異常者，男性一萬四二八一人，女性一萬三九一一人，兩者差不多，但男性仍比女性多，顯示男性因吸菸、外出工作機會較多，造成肺部容易受到菸害、空汙等影響。

針對部分醫界人士質疑，肺部不當手術量增加，陳依婕說，一一三年男性診斷為肺結節、腫瘤而進行手術為四二三九人、女性六一三六人，其中領有重大傷病卡，男、女各三三二三、四七八四人，占總手術人數約為百分之七十八、百分之七十七點九，平均七成八手術個案確診罹癌，未明顯看出手術浮濫。

台北醫學大學副校長、雙和醫院胸腔內科主治醫師李岡遠表示，目前接受「低劑量電腦斷層」民眾可分為兩大區塊，一為國健署公費篩檢（抽菸、家族史），一為自費篩檢。如為公費篩檢，通常在大型醫院執行，如報告異常，進一步切片手術，醫師通常較會遵循指引。至於自費篩檢，大都在健診中心，再轉介至其他醫院，相較下，「患者有疑慮就切」則需進一步了解。

李岡遠指出，幾年前醫界結節切除手術確實有浮濫之嫌，但這兩三年來，各大醫學中心術前評估更為謹慎，「來了就切」個案明顯減少許多，這也反映到七成八確診罹癌數據。另希望個案不要自己嚇自己，應信任醫師綜合評估結果，不要到處就醫。