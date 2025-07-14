肺癌篩檢有結節 不少人「白挨刀」

旅居美國的四十五歲陳先生去年於當地醫院做「低劑量電腦斷層」（LDCT），發現肺部有一顆一點一公分的結節，萬分焦慮，為求第二意見，在美國請教兩名醫師，特地返台，至四家大醫院看診，有醫師建議切除，另人認為只需定期追蹤，但最後這顆結節竟自行消失。

低劑量電腦斷層 篩檢靈敏度提高

肺癌成為新國病，許多人自費接受低劑量電腦斷層（LDCT），中研院院士楊泮池日前於「二○二五癌症論壇暨工作坊「精準抗癌 暖心陪伴」台北場致詞時表示，以往接受「低劑量電腦斷層」，約三至四成受檢者找到結節，近一兩年AI人工智慧提高篩檢靈敏度，找到結節比率達五成，等於兩個人接受檢查，就有一人「疑似」罹患肺癌，比率相當高。

因比率偏高，不少民眾看到報告時當場愣住，積極尋求第二意見，但醫師們給了不同建議，令人茫然、擔心害怕。國泰醫院呼吸胸腔科教授蔡俊明指出，陳先生就是典型個案，在美國受檢，發現肺部有顆一點一公分結節，先至當地A醫院掛號，醫師研判為良性，建議觀察追蹤。他另至B醫院尋求第二意見，醫師看完影片，也認為不用開刀。

他提出心中疑慮，擔心若是惡性腫瘤，沒能即時切除，可能性命不保。而B醫師聽了後，僅淡淡回了「台灣民眾好像很喜歡開刀！」建議他回台就醫。

「為了化解心中疑慮，陳先生從中山北路看起，看到中山南路，再轉至信義區。」蔡俊明說，此個案返國後，前後至四家大型醫院就醫，掛了五位胸腔專科醫師門診，前面四人看法分歧，兩人建議立即開刀，兩人認為，先觀察三個月，看看結節是否變大。

蔡俊明為陳先生返台後的第五個「第二意見」醫師，他說，看到最新影像報告時，那顆一公分的結節居然不見了，當然也不用在「開刀」、「觀察追蹤」上糾結。

醫：國內手術 逾半數恐過度診斷

蔡俊明憂心地說，「低劑量電腦斷層」（LDCT）成為肺癌篩檢的標準工具後，類似過度診斷，不需開刀，卻被安排手術的案例愈來愈多，甚至被公衛學者以「人禍」、「醫療公害」等形容詞比喻此亂象。

蔡俊明指出，胸腔外科醫學會曾於二○二三年舉辦內部辯論，由北部某醫學中心外科教授為「手術派」代表，而北醫高姓公衛學者為反方，他認為國內切除結節手術過於浮濫，術後病理切片報告良性率偏高，代表著「不應該、也不必要的手術比率偏高」。辯論過程精彩，但最後未能取得共識，以致台灣每年肺結節切除手術數量仍高居不下。

蔡俊明保守估計，國內超過五成肺結節切除手術可能屬於過度診斷下的產物，不少民眾「花錢受罪、白白做了手術」，術後還可能導致呼吸功能受損、慢性胸痛等後遺症。強烈建議，健保署嚴格把關，要求執行手術的醫師回報「切片結果」，如良性率偏高，就應給予提醒，不要讓肺結節切除手術成為醫院營利項目的一部分。