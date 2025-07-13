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肺癌篩檢發現「小結節」要不要切除？ 醫：過度醫療恐致肺功能下降

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，可發現小於一公分的腫瘤；而檢查後所發現的結節逾9成為良性，不必過度緊張，定期追蹤即可。本報資料照片
低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，可發現小於一公分的腫瘤；而檢查後所發現的結節逾9成為良性，不必過度緊張，定期追蹤即可。本報資料照片

低劑量電腦斷層掃描（LDCT）自111年7月1日起，納入我國第五癌篩檢，截至113年12月31日止，全國已有158,937位民眾接受檢查，並找出1,957名確診肺癌個案。這項篩檢工具容易發現肺部結節，雖然不一定都是惡性腫瘤，但民眾只要聽到「肺部有小結節」，就會緊張要不要切除。

台北榮總胸腔部部主任陳育民表示，LDCT是目前檢測肺癌有效的方式之一，可偵測到小至0.3公分的肺部病灶，不過臨床統計顯示，逾9成以上的肺結節屬於良性組織，不到1成為惡性腫瘤。雖然大多追蹤即可，一旦檢出肺結節還是會擔心，甚至想知道「良性還是惡性？」「切了是否一勞永逸？」

陳育民指出，大眾健檢意識提高，不少人發現肺部有結節，仍害怕癌變機會。肺結節的處理規範主要關鍵在於形狀、大小、質地密度以及患者的風險因素等，加以評估判別是否為惡性腫瘤。小於0.6公分的結節需定期追蹤，大於0.6、1公分以下者，可每6個月追蹤一次；大於1公分則應手術切除及病理檢查。

他觀察，有些民眾發現有結節即希望開刀處理，衛福部已制定訂「低劑量電腦斷層肺癌篩檢指引」，若檢查發現有異常，應轉介胸腔專科醫師評估，由醫師依照風險高低，安排適當的追蹤頻率。結節不等於肺癌，未必需立刻手術；要求動刀的「過度醫療」行為，不僅浪費健保資源，更可能傷害病患健康。

「如果結節已經嚴重影響民眾的精神狀態或生活，醫病溝通之後，還是會幫病人動刀。」台北醫學大學副校長李岡遠、雙和醫院胸腔內科主任李岡遠表示，有一名擔任空服員的個案，因無法規律追蹤檢查，非常焦慮，討論後決定開刀切除，雖然結節是良性，但不用再提心吊膽。

另一名中年男性長期住在國外，因不方便就醫檢查，亦決定開刀切除肺部結節，所幸結果是良性。他分享，還有一位早期肺癌患者，開完刀切除腫瘤後，隔2年檢查照出結節，醫療團隊評估惡性腫瘤風險高，建議手術移除病灶，果然如醫師判斷：是惡性腫瘤。

李岡遠說，LDCT檢查有好處也有壞處，隨著結節的檢出率愈來愈高，恐導致過度診斷，甚至民眾倉促決定動不必要的手術。而開刀的風險可能大於結節癌變，包括麻醉的併發症、結節靠近血管導致出血、術後肺組織結構改變誘發咳嗽或呼吸不順暢等。病人應該想清楚再決定，醫師也有責任妥善說明病情，避免執行無效的處置。

醫師 腫瘤 肺癌

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