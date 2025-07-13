肺癌篩檢有結節 他從中山北路看到中山南路 四大醫院就診 意見竟各半

肺癌成為新國病，許多人自費接受「低劑量電腦斷層」（LDCT），一旦發現結節，不管大小，均提心吊膽。1名旅居美國的45歲男性去年於當地醫院受檢，發現肺部顆一公分結節，為尋求第二意見，在美國、台灣，分別至6家醫院、請教7個醫師，意見不一，有人建議立即切除，另有醫師態度保留，只需定期回診，讓他更加焦慮。

本報日前舉辦「2025癌症論壇暨工作坊「精準抗癌 暖心陪伴」台北場，如何讓檢驗報告不致成為麻煩的開始，引起民眾恐慌，造成過度醫療，成為與會專家的討論焦點。中研院院士楊泮池表示，以往接受「低劑量電腦斷層」篩檢，約有三至四成受檢者發現結節，最近一兩年AI（人工智慧）提高了篩檢靈敏度，找到結節的比率高達五成，等於兩個人接受檢查，就有一人「疑似」罹患肺癌，比率相當高。

正因比率偏高，不少民眾看到報告時當場愣住了，積極尋求第二意見，但可能請教更多醫師，答案不一，陷入茫然、混頓等困境。

該名旅居美國的45歲男性就是典型個案，國泰醫院呼吸胸腔科教授蔡俊明指出，此案例去年於美國接受「低劑量電腦斷層」（LDCT），發現肺部長出1顆1公分大小的結節，至當地A醫院就醫，醫師研判為良性，建議觀察追蹤。另至B醫院尋求第二意見，醫師看完影片，仍認為不用開刀。

但個案提出心中疑慮，擔心如果是惡性腫瘤，沒能即時切除，不就可能出事。美國醫師聽了之後，淡淡回了一句「台灣民眾好像很喜歡開刀！」，建議他回台就醫。

「為了化解心中疑慮，該名民眾先從中山北路看起，看到中山南路，再轉至信義區，最後來國泰醫院。」蔡俊明說，此個案返國後，前後掛了五位胸腔專科醫師門診，前面四個醫師看法分歧，兩人建議立即開刀，兩人認為，先觀察三個月再說，看看結節是否變大。

蔡俊明是該個案在台灣的第五個「第二意見」醫師，他說，看到最新影像報告時，那顆一公分的結節居然不見了，當然也不用在「開刀」、「觀察追蹤」上糾結。

蔡俊明憂心地說，「低劑量電腦斷層」（LDCT）成為肺癌篩檢的標準工具後，類似過度診斷，不需開刀，卻被安排手術的案例愈來愈多，甚至被公衛學者以「人禍」、「醫療公害」等形容詞比喻此亂象。

事實上，胸腔外科醫學會曾與2023年舉辦內部辯論，由北部某醫學中心外科教授為「手術派」代表，而北醫一名高姓公衛學者則為反方，認為國內切除結節手術過於浮濫，術後病理切片報告良性率偏高，代表著「不應該、也不必要」手術比率偏高。

辯論過程精彩，但最後仍未能取得共識，以致台灣每年肺結節切除手術數量仍高居不下。

蔡俊明保守估計，國內超過五成肺結節切除手術屬於過度診斷下的產物，這些民眾「花錢受罪、白白做了手術」，這類手術無論規模大小皆為侵入性，可能造成呼吸功能受損、慢性胸痛等後遺症。

蔡俊明強烈建議，健保署應該嚴格把關，先從監測結果做起，要求執行手術的醫師回報「切片結果」，如果良性率偏高，就應給予提醒，不要讓肺結節切除手術成為醫院營利項目的一部份。

據了解，幾家大型醫院執行肺結節切除手術數量驚人，帶來不少盈餘，蔡俊明透露，北部一家大型醫院院長在得知院內相關手術次數輸人一大截，要求醫師無須堅守原則，只要患者存有疑慮，願意開刀，就安排開刀，減輕患者心中恐慌，這也有助於醫院營運。