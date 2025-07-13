遭CNN點名！台灣遠洋漁船虐待移工 漁業署回應曝光

針對美國有線電視新聞網（CNN）日前報導「台灣遠洋漁業移工回報虐待、受傷及死亡」，農業部漁業署表示，對於任何形式的勞動剝削均抱持零容忍態度，漁業署將再連同前開醫療保險事宜詳加調查，協助受傷船員爭取合理權益；至於身故船員，將由仲介協助申請身故保險理賠事宜。

漁業署表示，台灣作為一個珍視自由、民主與人權的國家，與國際間多數理念相同的國家一致，對於任何形式的勞動剝削均抱持零容忍態度。漁業署深知遠洋漁業作業環境艱困、管理挑戰複雜，並持續致力於改善外籍船員的工作條件與生活福祉，我國已於2022年制定「漁業與人權行動計畫」，成為亞洲少數針對遠洋外籍船員權益推動跨部門改革的國家之一。

漁業署指出，Silwanus手指受傷案，事發當時該船員所在漁船位於太平洋海上，船長先即時針對傷口進行包紮並持續提供消炎止痛藥物等緊急處理，並讓該船員休養，後船長依循海上傷病機制通報漁業署，經岸上醫師評量結果，該船員並無立即生命危險，船長持續依醫師評量建議事項照護船員，並由船主安排友船協助接送返回台灣港口，返港後船方隨即帶船員前往醫院檢查傷勢。

漁業署表示，令人遺憾的是，船員傷勢經保險公司判定未達失能程度不予理賠，另經營者因船員受傷返港後有無不當解除契約一事，漁業署將再連同前開醫療保險事宜詳加調查，協助船員爭取合理權益。

至於Adrian同船船員死亡案，漁業署表示，該船員在我國人投資經營的萬那杜國籍漁船「LONG BOW NO.7」工作，該船員在海星教會（Stella Maris）協助下，經由外籍船員互動服務平台「Happy Fisherman」向漁業署申訴有關扣薪、同船船員去世處理不當等問題。

漁業署於接獲申訴當日即轉知船籍國，並向投資者了解，查該船薪資依約完成船員薪資給付，另據漁船海事報告，同船船員過世時，船長即安撫船員並通報船籍國及家屬，由仲介及斐濟代理商協辦船員保險理賠、申請漁船進港許可及大體送返等作業，大體經斐濟當地醫療單位鑑定同船船員因急病（急性肺水腫）去世，後續送回印尼由家屬接回，並由仲介協助申請身故保險理賠事宜。

漁業署強調，上開案件雖屬少數個案，不應被擴大解讀為整體產業的普遍現象，漁業署面對漁業勞動力的問題，都將積極提供必要協助。台灣目前擁有約940艘遠洋漁船，絕大多數船主與船長均合法經營，善待外籍船員權益並重視海上安全。

漁業署強調，美國勞工部從2020年針對全球漁業揭示強迫勞動風險以來，台灣政府就積極投入資源，並與產業、民間組織與國際夥伴攜手推動多項具體改革並持續推動「漁業與人權行動計畫」確保外籍船員權益。