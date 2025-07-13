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夏天「冷氣病」上身...頭暈、疲累、四肢無力 中醫授「一解方」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
從中醫觀點來看，冷氣病的症狀跟「陰暑」一樣，易出現頭暈、惡心、四肢無力、食欲不振、腸胃不適等，要補充足夠水分幫助體溫調節。圖／123RF
從中醫觀點來看，冷氣病的症狀跟「陰暑」一樣，易出現頭暈、惡心、四肢無力、食欲不振、腸胃不適等，要補充足夠水分幫助體溫調節。圖／123RF

節氣過了小暑，高溫開始發威，加上雷雨增多，更加潮濕悶熱，不少人長時間待在冷氣房解熱。康華中醫診所院長張家蓓提醒，夏天頻繁進出冷氣房，忽冷忽熱的溫差導致體溫調節及排汗功能變差，身體難以散熱，容易造成「陰暑」。其治療以辛溫解表為主，建議飲用補氣茶飲，幫助清熱袪濕。

夏天真的好熱，沒有冷氣簡直狂飆汗，但是一直吹又會導致頭痛、肩頸痠痛！張家蓓表示，從中醫的觀點來看，冷氣病的症狀跟「陰暑」一樣，易出現頭暈、惡心、四肢無力、食欲不振、腸胃不適等，類似感冒但沒有呼吸道症狀。

「長時間待在冷氣房或是頻繁進出室內外，讓身體調節溫度的機能出了問題，暑氣蓄積在體內散不出去，有愈坐愈累的感覺。」張家蓓說，「陰暑」是汗排不出去，身熱無法有效散發，所以要增加發汗的機會，多喝溫開水，或是補氣的黃耆茶或黃耆水，有助補氣生血。

喝水很重要，不論是預防熱傷害或是防止血液黏稠，張家蓓提醒，正確喝水方式是「少量多次、慢慢喝」，夏天一日飲水量可以自身體重乘以40計算，如體重為50公斤者，每日攝取至少約2000c.c。另外，總攝水量的2/3建議在傍晚5點前喝完，才不會累積在晚上，導致水腫及夜尿。

天氣熱，有些人會用含糖飲料取代開水，張家蓓說，這不僅無法真正補水，甜食飲料容易產生「濕」，而濕氣過重會變成「痰濕體質」。除了含糖飲料，有些人認為「喝茶也算補水」，中醫師解密，濃茶含有咖啡因，具有利尿作用，可能讓身體水分流失，增加脫水風險。

「如果覺得白開水沒味道、喝不下，可以泡檸檬水、淡茶，或加薄荷葉，喝起來有清涼感。」張家蓓建議，少吃會讓身體產生寒濕的冷飲和冰品，即使待在冷氣房，也要補充足夠水分，千萬不要等到渴了才喝水，「口渴」其實是身體脫水的警訊。

韓國人夏天補氣習慣吃人蔘雞祛暑、日本人則是有吃鰻魚補氣的習慣，張家蓓分享夏日補氣的好食材：魚肉、雞肉等優質蛋白質，深綠色蔬菜具有消暑退火功效，多吃空心菜、菠菜、莧菜、地瓜葉、芥藍菜等，其多種維生素有助於抵抗腸胃炎、熱傷害等夏季疾病。

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