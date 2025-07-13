丹娜絲颱風致農損逾25.6億元 「這縣市」金額最高

每日中餐選擇便當是不少上班族的習慣，雖然菜肉均衡，但根據調查，台灣民眾的鈣質攝取普遍不足。營養師提醒，其實常見的便當配菜「小松菜」含鈣量高，且吸收率優異，是補鈣的好選擇，特別適合素食者或需加強骨骼健康的族群。

2025-07-13 16:45