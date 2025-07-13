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丹娜絲颱風致農損逾25.6億元 「這縣市」金額最高

中央社／ 台北13日電

農業部今天下午更新颱風丹娜絲及豪雨農損統計。截至今天下午5時，總農損逾25.6億元，其中台南市損失逾9億元、嘉義縣逾7億元最多；農產品包含香蕉、文旦柚等災損最嚴重。

農業部今天下午更新颱風丹娜絲及0708豪雨農業災情報告。經農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天下午5時止，農業產物及民間設施估計損失計新台幣25億6548萬元。

農業部表示，各縣市受損情形，以台南市損失9億3137萬元（占36%）、嘉義縣損失7億491萬元（占27%）、雲林縣損失4億2100萬元（占16%）、彰化縣損失2億6744萬元（占10%）、高雄市損失1億646萬元（占4%）及屏東縣損失1億407萬元（占4%）較為嚴重。

農產損失部分，估計損失金額17億7276萬元（含養蜂損失335萬元），農作物被害面積1萬8587公頃，損害程度37%，換算無收穫面積6895公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積2120公頃，損害程度32%，換算無收穫面積684公頃，損失金額2億2906萬元；其次為文旦柚2億1295萬元、番石榴1億5904萬元、竹筍1億4407萬元及柳橙1億2483萬元等。

畜產估計損失金額3463萬元，受損畜禽主要為雞44.5萬隻，受損金額3179萬元，其次為豬、鵝及鴨等；漁產估計損失金額2億5151萬元，受損漁產主要為牡蠣；林產估計損失金額5338萬元，受損林產主要為森林副產物竹筍。

民間設施估計損失金額4億5320萬元，其中農業設施估計損失金額9631萬元，主要是水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施估計損失金額2億4169萬元，主要為畜禽舍毀損；漁業設施估計損失金額1億1520萬元，主要是漁船毀損。

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