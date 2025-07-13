雨彈續炸南部！周五各地雨勢增強 熱低成颱「這2天」最關鍵

未來1周中南部地區持續降雨，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周四為這周雨勢較少的一天，各地為多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣型態，但中南部仍有零星短暫陣雨；另周末有熱帶性低氣壓通過，周五起各地再轉為多雨的天氣，周末迎風面的花東地區慎防較強雨勢，至於該熱低是否增強變成颱風？曾昭誠說，下周三、下周四最有可能發展，但仍須觀察。

曾昭誠說，周五至周末台灣南方會有熱帶性低氣壓通過，但是否增強成為颱風，預測下周三、下周四（22、23日）最有可能發展，但因其範圍較大，整合需要時間，因此仍須持續觀察。

針對未來1周天氣，曾昭誠指出，周四（17日）前各地均受到西南風影響。今晚至明天上午（13、14日）台灣北邊低壓帶稍微靠近，因此明天清晨至上午，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢會較大，南部清晨至上午受西南風影響，會有零星降雨，東半部則多雲到晴、午後有雷陣雨。

周二、周三（15、16日）天氣狀況較為單純，為西南風的天氣型態，中南部整天都有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴、午後需注意雷雨的天氣；這兩天東南部、午後各地山區雨勢較大，呼籲當地或前往山區的民眾需慎防。

周四（17日）為本周整體雨勢較少的一天，各地大致為多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣型態，清晨至上午，中南部午後會有西南風帶來的零星短暫陣雨，但雨勢不會太多。

周五至周末（18至20日）台灣南方會有熱帶性低氣壓通過，因其受其外圍環流影響，周五起台灣環境風場較偏東風，東半部、恆春半島會有局部短暫陣雨，其他地區也會轉為多雨的天氣，午後依然會有雷陣雨。

曾昭誠提醒，周末2天（19、20日）迎風面的東半部雨勢會再增強，整天不定時有陣雨或雷雨，南部也會有局部陣雨或雷雨，其中花東雨勢較大，其他地區則維持多雲、午後有雷陣雨的天氣型態。

溫度部分，曾昭誠表示，未來1周各地溫度約32至35度，感受炎熱，其中周二至周四，大台北盆地受到西南風背風影響，溫度會更高，高溫上看36度。