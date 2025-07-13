Gemini讓照片活起來！Google進階影音工具Flow在台登場

Google Gemini現已推出「相片轉影片」功能，讓你輕鬆將靜態照片轉化為充滿活力的8秒短片，並搭配音效。只需在Gemini工具選單中選取「影片」，上傳照片並描述想像中的動態場景與聲音，就能看見畫面動起來，為腦中的創意想法注入生命力。

同時，Google也正式在台灣推出專為影片創作者設計的AI工具「Flow」，以及最高階的Google AI Ultra方案。透過flow.google.com，Google AI Pro或Ultra的訂閱者即可使用Flow的強大功能，其中「影格轉影片」功能現在也與可加入語音對白，讓畫面角色能夠開口說話。這些功能也導入Veo 3 Fast影片生成模型，讓創作效率更上層樓。