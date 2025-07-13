快訊

研究曝氣溫升1度「心血管死亡風險增2%」 醫提醒4招自保

快訊／全台唯一罷綠投票 民進黨陳玉鈴罷免案失敗

等了10年終於現身 陸戰隊首度曝光肩射刺針飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

常見「1蔬菜」鈣含量大勝牛奶 營養師推：補鈣還可控制熱量

聯合新聞網／ 綜合報導
小松菜有時也被稱為日本油菜，兩者都屬十字花科。示意圖／ingimage
小松菜有時也被稱為日本油菜，兩者都屬十字花科。示意圖／ingimage

每日中餐選擇便當是不少上班族的習慣，雖然菜肉均衡，但根據調查，台灣民眾的鈣質攝取普遍不足。營養師提醒，其實常見的便當配菜「小松菜」含鈣量高，且吸收率優異，是補鈣的好選擇，特別適合素食者或需加強骨骼健康的族群。

營養師林世航在臉書粉專指出，小松菜常被誤認為是油菜，實際上是經過改良的葉菜類，其最大特色就是鈣含量居綠色蔬菜之冠。每100公克小松菜約含有90毫克的鈣，吸收率可達50%至60%，甚至高於常見的牛奶與菠菜。

他表示，菠菜雖然也富含鈣質，但草酸含量高，會降低鈣的吸收。反觀小松菜草酸含量低，吸收效果佳，對於不喝乳製品或需控制熱量者，是非常實用的鈣質來源。建議民眾挑選便當時，可留意以下三個重點：

1.主食選擇全穀雜糧類，如紫米、地瓜等，增加膳食纖維與礦物質攝取。

2.主菜盡量選擇魚類，如鯖魚、鮭魚，富含Omega-3脂肪酸、EPA與DHA，有助心血管與腦部健康。

3.蔬菜量為重點，如花椰菜、高麗菜、小松菜等，配比足夠即能接近國民健康署每日建議攝取量。

根據衛生福利部「膳食營養素參考攝取量」，成人每日建議鈣攝取量為1000毫克，青少年則為1200毫克，但實際生活中，多數人難以達標，特別是外食族與年長者。林世航強調，善用便當中的蔬菜選擇，如小松菜這類兼具營養與高吸收率的蔬菜，可彌補鈣攝取不足的缺口，是健康飲食中不容忽視的一環。

鈣質 牛奶 營養師

延伸閱讀

小心越吃越黑！營養師曝「10個含光敏感成分」食物：白天別吃

提神不靠咖啡！營養師推薦5大醒腦食物＋養神早餐提案

吃對碳水能延壽！營養師揭「優質碳水飲食」幫助健康老去少生病

吃鈣當心腎結石？營養師搖頭「不吃風險更高」：4種人要注意

相關新聞

常見「1蔬菜」鈣含量大勝牛奶 營養師推：補鈣還可控制熱量

 每日中餐選擇便當是不少上班族的習慣，雖然菜肉均衡，但根據調查，台灣民眾的鈣質攝取普遍不足。營養師提醒，其實常見的便當配菜「小松菜」含鈣量高，且吸收率優異，是補鈣的好選擇，特別適合素食者或需加強骨骼健康的族群。

心悸、健忘、睡不好？醫揭關鍵：腦與心「對話線」卡住了

不少人飽受心跳忽快忽慢、記憶力下降、睡不好等困擾，檢查卻找不到明確病因。對此，台北榮總遺傳優生科主任張家銘醫師指出，最新醫學研究顯示，這些症狀可能與人體內一條被忽視的神經通道——「腦—心軸」功能失調有關。

小心越吃越黑！營養師曝「10個含光敏感成分」食物：白天別吃

酷暑來襲，尤其是最近的太陽實在是太毒了！營養師高敏敏提醒除了擦防曬、撐陽傘「吃進去的食物也可能影響你會不會曬更黑」。

失智人口翻倍成長 專家建議：從「生活型態六招」保護大腦健康

失智症已成為全球高齡社會的重大挑戰。根據世界衛生組織估計，到2050年，全球失智人口將從目前的5500萬人上升至1.3億人，醫療與照護成本預期增加三倍。專家指出，面對這場「記憶風暴」，除了藥物治療與早期診斷，從日常生活出發建立健康習慣，也是預防與延緩失智的關鍵。

1蔬菜維生素、纖維多還可抗癌 醫師讚：男性的壯陽菜

南韓超紅貝果你吃過了嗎？醫師呂謹亨分享，最近經由患者介紹，得知一家很紅的貝果店，因此請妻子買了一大袋和診所同仁分享。其中有一個很特別的口味正是南韓超夯的「韭菜洋蔥乳酪貝果」，呂謹亨大讚「濃濃的乳酪醬，完美的融合了重口味的韭菜和洋蔥，又保有爽脆口感」，更重要的是「韭菜」是非常健康的食物，甚至又稱「起陽草」、「壯陽菜」。

馬祖大雷雨炸1小時 防雷擊、強陣風、冰雹

中央氣象署下午15時44分針對連江縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。