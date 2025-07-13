常見「1蔬菜」鈣含量大勝牛奶 營養師推：補鈣還可控制熱量

每日中餐選擇便當是不少上班族的習慣，雖然菜肉均衡，但根據調查，台灣民眾的鈣質攝取普遍不足。營養師提醒，其實常見的便當配菜「小松菜」含鈣量高，且吸收率優異，是補鈣的好選擇，特別適合素食者或需加強骨骼健康的族群。

營養師林世航在臉書粉專指出，小松菜常被誤認為是油菜，實際上是經過改良的葉菜類，其最大特色就是鈣含量居綠色蔬菜之冠。每100公克小松菜約含有90毫克的鈣，吸收率可達50%至60%，甚至高於常見的牛奶與菠菜。

他表示，菠菜雖然也富含鈣質，但草酸含量高，會降低鈣的吸收。反觀小松菜草酸含量低，吸收效果佳，對於不喝乳製品或需控制熱量者，是非常實用的鈣質來源。建議民眾挑選便當時，可留意以下三個重點：

1.主食選擇全穀雜糧類，如紫米、地瓜等，增加膳食纖維與礦物質攝取。 2.主菜盡量選擇魚類，如鯖魚、鮭魚，富含Omega-3脂肪酸、EPA與DHA，有助心血管與腦部健康。 3.蔬菜量為重點，如花椰菜、高麗菜、小松菜等，配比足夠即能接近國民健康署每日建議攝取量。

根據衛生福利部「膳食營養素參考攝取量」，成人每日建議鈣攝取量為1000毫克，青少年則為1200毫克，但實際生活中，多數人難以達標，特別是外食族與年長者。林世航強調，善用便當中的蔬菜選擇，如小松菜這類兼具營養與高吸收率的蔬菜，可彌補鈣攝取不足的缺口，是健康飲食中不容忽視的一環。