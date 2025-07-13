空服員也搶轉職！「高鐵大腦」控制員考核過程曝 通過率僅6成

丹娜絲颱風登陸嘉義，高鐵軌道遭到大量異物入侵，導致3列車一度斷電卡軌道直到深夜才陸續將旅客送到車站，創高鐵有史以來最晚收班紀錄，而當晚需精準處理突發狀況的，正是有「高鐵大腦」之稱的行控中心170多名控制員。高鐵日前首度公開控制員考核過程，還需通過心理檢測，通過率僅6成，但仍吸引鐵道迷、空服員、捷運等人才轉職。

颱風丹娜絲襲台期間，台灣高鐵軌道遭到大量異物入侵，甚至幾度斷電，讓3台列車一度卡在軌道上，直到深夜才陸續將旅客送到車站，創下高鐵有史以來最晚收班紀錄。

有「高鐵大腦」之稱的行控中心目前有170多名控制員，三班制輪值，24小時監控車站、列車、基地等各種營運狀況，包含列車調度、協調組員任務、監控列車運轉動態，全天候即時監控，掌握全線日間營運和夜間維修情況。

高鐵日前公開控制員考核過程及高強度的篩選過程，除要操作熟練度與應變能力，還要比照機師通過心理素質評估，測試其抗壓性、專注力與判斷力等「維也納測驗」，整體錄取通過率僅約6成，但即便成為控制員的門檻高，因工作性質穩定、高鐵福利制度完善，仍吸引不少航空公司、捷運等軌道人才轉職投入，其中也有不少鐵道迷，整體高鐵控制員平均年齡約30多歲。

高鐵行控中心副理周郁閔表示，高鐵控制員需要先通過數學、英文、分析邏輯等筆試，第二關才會進入面試，兩關卡都通過後，就要進行「維也納」心理檢測，通過後再進行行車人員的體檢，全面關卡都通過後，還要進行至少600小時以上的專業訓練，包含300小時理論課程、300小時實習訓練，等於一位通過認證考核、合格的控制員，整體養成過程需約6個月。

針對應聘資格，周郁閔說，要求大學畢業外但不限科系，人格特質上則要求專注力、細心度、溝通協調能力，以及反應快、高抗壓性且能沉著冷靜迅速做出正確的判斷，目前有不少來自輕軌、捷運、台鐵等軌道界人才轉戰高鐵控制員，也不乏有航空公司空服員背景人員，除計畫性招募外，目前還有8名缺額招募中。

曾為高鐵站務員的控制員張毓容表示，前年轉職進入行控中心擔任控制員，直指站務員及控制員面臨挑戰不同，站務員要針對旅客問題處理，控制員負責的面向更廣，包含列車運轉和安全，壓力較大，今年曾遇過地震告警後，要處理列車停駛狀況，並安排巡檢，是她近來遇過較大的挑戰。

高鐵控制員戴彥宇說，控制員面臨的壓力，包含颱風的較大風力、雨量偵測等可能同時作動，甚至會伴隨外物入侵、電車線異常等狀況，發生時往往是非常複雜且棘手，列車控制員就要馬上做出正確的判斷和處置，將事件影響降到最低。

戴彥宇指出，丹娜絲颱風來襲時，他正好負責南區，當時雨量較大且達到告警第三級，因此做出了速限的決定，並進行列車巡檢，隔天則變成風力的挑戰，相當忙碌。