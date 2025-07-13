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心悸、健忘、睡不好？醫揭關鍵：腦與心「對話線」卡住了

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師建議時間有限者可嘗試「高強度間歇訓練（HIIT）」。示意圖／ingimage
醫師建議時間有限者可嘗試「高強度間歇訓練（HIIT）」。示意圖／ingimage

不少人飽受心跳忽快忽慢、記憶力下降、睡不好等困擾，檢查卻找不到明確病因。對此，台北榮總遺傳優生科主任張家銘醫師指出，最新醫學研究顯示，這些症狀可能與人體內一條被忽視的神經通道——「腦—心軸」功能失調有關。

刊登於本月初「Physiological Reports」期刊的一篇醫學綜述指出，大腦與心臟之間存在一條高速的雙向神經通訊系統，稱為「腦—心軸」（brain–heart axis）。張家銘解釋，大腦會透過神經訊號調控心跳速度，而心臟的感受也會反饋給大腦，協助調節情緒與身體節奏。當這條線路運作順暢，整體身心狀態也會更穩定。

然而，若長期久坐、壓力大或缺乏運動，腦—心軸的通訊將受到干擾。「當這條線路打結，大腦容易亂放電，心跳也變得不穩定」，張家銘指出，這不僅會導致疲憊、焦躁感，更可能增加心律不整、中風與神經退化的風險。

張家銘表示，運動是啟動腦—心軸修復的關鍵，有助於激發兩種重要分子：

1.腦源性神經滋養因子（BDNF）：可促進神經傳導與彈性，被譽為「腦細胞的養分」。

2.血管內皮生長因子（VEGF）：有助腦部血管健康與心臟血流穩定。

他提到，運動不必追求高強度，「生活裡的小動作就是大刺激」。平時起床後多伸展、原地踏步，多爬樓梯、走路代替搭車，晚餐後散步15分鐘。這些累積下來的中強度活動，只要每日達15至30分鐘，即可有效活化腦—心軸。

針對時間有限者，張家銘也建議可嘗試「高強度間歇訓練（HIIT）」，如：快走1分鐘、慢走2分鐘，反覆進行10至15分鐘；騎YouBike時交替加速與放鬆踩踏等，這種交替運動模式已被研究證實能快速促進BDNF與VEGF分泌，不僅強化腦神經功能，也有助心律穩定與情緒調節。

他最後強調，運動的目的不是變成運動員，而是找回身體與情緒的節奏，「只要每天願意多動一點點，身體就會回報你十倍的清晰與穩定。」從現在開始，每一次的活動都是對大腦與心臟的健康投資，無論年齡，只要願意跨出第一步，就有機會打通這條珍貴的「腦—心連線」。

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