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小心越吃越黑！營養師曝「10個含光敏感成分」食物：白天別吃

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏分享十種食物應避免在白天吃。 示意圖／ingimage
營養師高敏敏分享十種食物應避免在白天吃。 示意圖／ingimage

酷暑來襲，尤其是最近的太陽實在是太毒了！營養師高敏敏提醒除了擦防曬、撐陽傘，「吃進去的食物也可能影響你會不會曬更黑」。

高敏敏在臉書社團「高敏敏營養師的健康生活 分享瘦身 料理 生活」提醒，有「10種高光感食物」建議在白天避開食用。很多人為了夏天養顏美容喝芹菜汁、胡蘿蔔汁、檸檬水等健康系飲品，事實上如果是敏感體質又搭配每天大量高感光食物，接觸到現在毒辣的太陽，可能會導致膚色黑很多階。

10種食物包含水果中的木瓜、無花果、柑橘、芒果、檸檬，還有蔬菜中的芹菜、韭菜、香菜、九層塔、胡蘿蔔。高敏敏補充，有些蔬果本身雖然營養豐富但因含有「光敏感成分」，如呋喃香豆素、維生素C等抗氧化營養素，對光特別敏感，如果剛好是光敏體質，又吃了這些食物再出門曬太陽，就很可能讓黑色素跑出來，肌膚變暗沉。

此外，高敏敏還附上「4大營養素」幫忙撐腰：

一、維生素C：有助於阻擋黑色素形成，還能刺激膠原蛋白生成，讓皮膚更透亮、Q彈不乾扁！

二、維生素E：有助於穩定細胞、減少曬太陽後皮膚的損傷，不僅曬後不怕傷 ，還能讓皮膚穩穩的、有修護力。

三、花青素：身為強力抗氧化劑，不僅能保護血管、淡化暗沉，更能讓膚色更勻亮

四、茄紅素：除了能夠吸收紫外線，減少曬完皮膚泛紅發炎，還像天然防曬盾牌，幫你減少曬紅曬傷的機會！奇異果、酪梨、番茄、紫米、藍莓、櫻桃、黑芝麻、番茄糊等等都是夏天防曬好幫手！

文末高敏敏提醒，如果白天要曬太陽，這些「感光食物」記得少吃，想吃也沒關係，只要記得改成晚上吃就會比較安心！

防曬 營養師 健康飲食

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