快訊

遊子返鄉自救...台南七股西寮里海水倒灌險滅村 居民找空拍求援才曝光

獨／國軍很忙！內政部出手動員千名替代役赴災區搶救

工時高達18小時...CNN點名台灣遠洋漁船虐待移工！被迫「牙籤剔骨」慘況曝

聽新聞
0:00 / 0:00

失智人口翻倍成長 專家建議：從「生活型態六招」保護大腦健康

聯合新聞網／ 綜合報導
多參與社團、志工活動、家族聚會，對高齡者皆有正向影響。示意圖／ingimage
多參與社團、志工活動、家族聚會，對高齡者皆有正向影響。示意圖／ingimage

@@@失智症@@@已成為全球高齡社會的重大挑戰，根據世界衛生組織估計，到2050年，全球失智人口將從目前的5500萬人上升至1.3億人，醫療與照護成本預期增加三倍。專家指出，面對這場「記憶風暴」，除了藥物治療與早期診斷，從日常生活出發建立健康習慣，也是預防與延緩失智的關鍵。

ICU醫師陳志金在臉書粉專分享，所謂「生活型態醫學」（Lifestyle Medicine, LSM）正是重要方向。

一、飲食：大腦的食材革命

多項研究指出，以植物性為主的飲食型態，如地中海飲食、DASH飲食與MIND飲食，具有延緩認知退化、降低失智風險的潛力。這些飲食有助於抗氧化、抗發炎，並促進腦血管健康與腸道微生物平衡。

二、運動：讓腦神經也鍛鍊

規律運動不僅有益身體，更可促進神經滋養因子分泌、提升突觸可塑性與抗發炎能力。包括有氧運動、阻力訓練、太極與瑜伽等活動，有助維持記憶力、專注力與決策功能。

三、睡眠：夜間腦部大掃除

充足與優質睡眠對認知功能至關重要。深睡期有助清除阿茲海默症相關蛋白質，如β-類澱粉蛋白與tau蛋白。失眠與睡眠呼吸中止症被視為失智風險因子之一，打鼾者也應積極評估是否有呼吸中止現象。

四、社會連結：大腦的社交網絡

高齡者若能維持社交參與與人際互動，可提升心理韌性與情緒健康，進一步降低孤立相關的認知退化風險。參與社團、志工活動、家族聚會等皆屬正向連結行為。

五、壓力管理：前額葉的保衛戰

長期壓力會透過下視丘-腦下垂體-腎上腺（HPA）軸影響前額葉與海馬迴，造成神經毒性與功能退化。雖然壓力管理的單一療效尚待更多研究，但運動與正念練習等間接方式已被證實有助於情緒調節。

六、避免有害物質：遠離「認知侵蝕劑」

尼古丁與酒精被確認為認知功能的「侵蝕劑」，尤其大量飲酒與腦萎縮、記憶退化高度相關。專家建議，應減少甚至避免這些有害物質的接觸，以保護腦部功能。

專家指出，生活型態醫學的六大支柱彼此環環相扣，例如運動有助睡眠與減壓，良好睡眠能穩定飲食計畫，遠離酒精則能改善睡眠與認知功能。將這些介入策略納入臨床照護與公共衛生政策，有助強化國民認知韌性、降低醫療負擔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

醫師 生活習慣 失智症 失智 ICU

延伸閱讀

有一天警覺眼神飄忽看人茫然？醫：失智警訊恐早就悄悄開始

走路可改善失智症、癌症、糖尿病 ！醫提醒「姿勢」比步數和時間更重要

失智症有跡可循 研究：四種疾病是早期指標

再15年！失智將成全球第三大死因 專家：台灣失智死亡數被低估

相關新聞

空服員也搶轉職！「高鐵大腦」控制員考核過程曝 通過率僅6成

丹娜絲颱風登陸嘉義，高鐵軌道遭到大量異物入侵，導致3列車一度斷電卡軌道直到深夜才陸續將旅客送到車站，創高鐵有史以來最晚收...

南北風交會周一北台天氣不穩定 粉專：這些雨區要注意了

明天水氣增多，不少地方又要下雨了。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南北風交會，周一北台灣天氣不穩定。隨著東海的熱...

小心越吃越黑！營養師曝「10個含光敏感成分」食物：白天別吃

酷暑來襲，尤其是最近的太陽實在是太毒了！營養師高敏敏提醒除了擦防曬、撐陽傘「吃進去的食物也可能影響你會不會曬更黑」。

失智人口翻倍成長 專家建議：從「生活型態六招」保護大腦健康

失智症已成為全球高齡社會的重大挑戰。根據世界衛生組織估計，到2050年，全球失智人口將從目前的5500萬人上升至1.3億人，醫療與照護成本預期增加三倍。專家指出，面對這場「記憶風暴」，除了藥物治療與早期診斷，從日常生活出發建立健康習慣，也是預防與延緩失智的關鍵。

1蔬菜維生素、纖維多還可抗癌 醫師讚：男性的壯陽菜

南韓超紅貝果你吃過了嗎？醫師呂謹亨分享，最近經由患者介紹，得知一家很紅的貝果店，因此請妻子買了一大袋和診所同仁分享。其中有一個很特別的口味正是南韓超夯的「韭菜洋蔥乳酪貝果」，呂謹亨大讚「濃濃的乳酪醬，完美的融合了重口味的韭菜和洋蔥，又保有爽脆口感」，更重要的是「韭菜」是非常健康的食物，甚至又稱「起陽草」、「壯陽菜」。

心悸、健忘、睡不好？醫揭關鍵：腦與心「對話線」卡住了

不少人飽受心跳忽快忽慢、記憶力下降、睡不好等困擾，檢查卻找不到明確病因。對此，台北榮總遺傳優生科主任張家銘醫師指出，最新醫學研究顯示，這些症狀可能與人體內一條被忽視的神經通道——「腦—心軸」功能失調有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。