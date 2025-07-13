失智人口翻倍成長 專家建議：從「生活型態六招」保護大腦健康

@@@失智症@@@已成為全球高齡社會的重大挑戰，根據世界衛生組織估計，到2050年，全球失智人口將從目前的5500萬人上升至1.3億人，醫療與照護成本預期增加三倍。專家指出，面對這場「記憶風暴」，除了藥物治療與早期診斷，從日常生活出發建立健康習慣，也是預防與延緩失智的關鍵。

ICU醫師陳志金在臉書粉專分享，所謂「生活型態醫學」（Lifestyle Medicine, LSM）正是重要方向。

一、飲食：大腦的食材革命

多項研究指出，以植物性為主的飲食型態，如地中海飲食、DASH飲食與MIND飲食，具有延緩認知退化、降低失智風險的潛力。這些飲食有助於抗氧化、抗發炎，並促進腦血管健康與腸道微生物平衡。

二、運動：讓腦神經也鍛鍊

規律運動不僅有益身體，更可促進神經滋養因子分泌、提升突觸可塑性與抗發炎能力。包括有氧運動、阻力訓練、太極與瑜伽等活動，有助維持記憶力、專注力與決策功能。

三、睡眠：夜間腦部大掃除

充足與優質睡眠對認知功能至關重要。深睡期有助清除阿茲海默症相關蛋白質，如β-類澱粉蛋白與tau蛋白。失眠與睡眠呼吸中止症被視為失智風險因子之一，打鼾者也應積極評估是否有呼吸中止現象。

四、社會連結：大腦的社交網絡

高齡者若能維持社交參與與人際互動，可提升心理韌性與情緒健康，進一步降低孤立相關的認知退化風險。參與社團、志工活動、家族聚會等皆屬正向連結行為。

五、壓力管理：前額葉的保衛戰

長期壓力會透過下視丘-腦下垂體-腎上腺（HPA）軸影響前額葉與海馬迴，造成神經毒性與功能退化。雖然壓力管理的單一療效尚待更多研究，但運動與正念練習等間接方式已被證實有助於情緒調節。

六、避免有害物質：遠離「認知侵蝕劑」

尼古丁與酒精被確認為認知功能的「侵蝕劑」，尤其大量飲酒與腦萎縮、記憶退化高度相關。專家建議，應減少甚至避免這些有害物質的接觸，以保護腦部功能。

專家指出，生活型態醫學的六大支柱彼此環環相扣，例如運動有助睡眠與減壓，良好睡眠能穩定飲食計畫，遠離酒精則能改善睡眠與認知功能。將這些介入策略納入臨床照護與公共衛生政策，有助強化國民認知韌性、降低醫療負擔。

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