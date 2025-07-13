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1蔬菜維生素、纖維多還可抗癌 醫師讚：男性的壯陽菜
南韓超紅貝果你吃過了嗎？醫師呂謹亨分享，最近經由患者介紹，得知一家很紅的貝果店，因此請妻子買了一大袋和診所同仁分享。其中有一個很特別的口味正是南韓超夯的「韭菜洋蔥乳酪貝果」，呂謹亨大讚「濃濃的乳酪醬，完美的融合了重口味的韭菜和洋蔥，又保有爽脆口感」，更重要的是「韭菜」是非常健康的食物，甚至又稱「起陽草」、「壯陽菜」。
呂謹亨醫師在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師-大亨醫師」指出，韭菜富含硫化物（Organosulfur compounds）如大蒜素（allicin）與二烯丙基三硫化物（DATS），具抗氧化、抗發炎與抗癌活性。還有維生素維生素C、維生素K、葉酸、鐵、鋅、鉀等礦物質。不僅如此，亦含促進腸道蠕動、促進消化的膳食纖維，還有具抗自由基與心血管保護作用的類黃酮（Flavonoids）、槲皮素（quercetin），還有皂素（Saponins）可以調節免疫、降膽固醇。
呂謹亨醫師指出，韭菜除了可以抗氧化、提升免疫力還能改善腸道與降膽固醇，甚至有研究結果顯示，「韭菜與其他葱蒜類蔬菜被證實可降低結直腸癌風險」，以上為男女通用的健康益處。呂謹亨補充，韭菜對男性更是有特別益處，不僅可以調節性功能與睪固酮活性支持，還可以促進血液循環與助勃作用，因此又稱「壯陽菜」。
不過呂謹亨也提醒，韭菜雖然營養豐富，但以下族群應小心食用：
一、胃腸虛弱者、容易腹脹或腹瀉者：高纖與含硫類可能導致腸胃不適。
二、有肝炎或肝功能障礙者
三、泌尿道感染者或陰囊潮濕搔癢者
四、手術前病人：韭菜中含有抗凝血的成分，如大蒜素類似物，手術前一週應避免大量攝取，以免出血傾向。
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