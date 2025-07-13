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南北風交會周一北台天氣不穩定 粉專：這些雨區要注意了

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南北風交會，周一北台灣天氣不穩定。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南北風交會，周一北台灣天氣不穩定。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」

明天水氣增多，不少地方又要下雨了。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南北風交會，周一北台灣天氣不穩定。隨著東海的熱帶性低氣壓07Ｗ明天逐漸朝日韓方向移動，將間接帶來偏北風（但不含涼空氣，還是很熱），與西南風在台灣北部海面、沿海相遇兩股性質不同的氣流交會下容易激發旺盛對流、強烈雷雨帶。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因這個不穩定帶距離北台灣陸地很近，明天凌晨至夜晚期間，大台北、桃園、新竹、苗栗、基隆、苗栗沿海天氣較不穩定，容易出現不定時短暫雷陣雨，沿海地區甚至有機會出現大雷雨等劇烈天氣，若有安排戶外活動，務必留意天氣變化。

此外，位於日本南方海面熱帶性低氣壓今天凌晨兩點生成今年第五號颱風百合，中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，，朝日本東方海面移動再朝東北方離開，對台灣天氣沒有什麼太直接影響。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，百合颱風路線上不會有太大變數，明天侵襲日本關東到東北一帶，後天進入北海道上空，這兩天赴日旅遊的朋友請多留意。台灣暫時還是夏季天氣為主，因為水氣稍多，未來一兩天，整日都有不定時陣雨的機率。至於周末可能會生成的颱風，預報還在變化中，還不用太過度擔心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 日本

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