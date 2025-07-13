1年3起行動電源自燃 雙鐵：應隨身攜帶
行動電源起火事件頻傳，除了不少航空公司要求旅客須隨身攜帶外，台鐵及高鐵也提醒旅客應該將行動電源放置隨身行李。
根據台鐵及台灣高鐵統計，近1年共發生3起行動電源起火事件，包含台鐵去年9月2日3294次區間車，行駛至台南站，1名醉客口袋行動電源起火；去年10月13日144次自強號，行駛至豐原站，旅客包包內行動電源突冒煙。高鐵今年4月發生1起行動電源自燃事件。
台鐵表示，依據鐵路法第68-1條規定，危險品包含爆炸物、氧化物、易燃固體或液體或氣體、腐蝕性物質、毒性、放射性、傳染性物質或物品等，目前行動電源並非前述所規範物品，但近期發生行動電源自燃事件，提醒旅客如有攜帶行動電源乘車時，請將行動電源隨身保管，勿放置行李箱或寄送託運，以維乘車安全。
高鐵指出，持續透過企業網站、列車上旅客資訊顯示器、車站訂位動態資訊顯示系統的跑馬燈等，宣導旅客妥善保管隨身行李，留意行動電源使用狀況，以維護高鐵旅運安全。
高鐵表示，旅客攜帶物品若有潛在能造成危險之虞時，應放在視線可及處，以便一旦發生異常狀況及時應處，必要時也可以立即通知高鐵人員協助處理，如旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，仍須負相關賠償與法律責任。
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