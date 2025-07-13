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搭機留意 桃機配合漢光演習視情況調整交通與安管措施

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
漢光41號演習邁入第5天，桃機今起視情況整體交通與安管措施，旅客與接送親友，留意最新航班資訊，並於出發當日提早抵達機場，以確保行程順利。圖為今天上午21砲指部演練維護桃機及周邊地面部隊低空空域安全。記者黃仲明／攝影
漢光41號演習邁入第5天，桃機今起視情況整體交通與安管措施，旅客與接送親友，留意最新航班資訊，並於出發當日提早抵達機場，以確保行程順利。圖為今天上午21砲指部演練維護桃機及周邊地面部隊低空空域安全。記者黃仲明／攝影

國軍「漢光41號」演習實兵演練進入第5天，桃園國際機場為配合「漢光41號演習」及「城鎮韌性防空演習」，自7月13日至17日可能視情況整體交通與安全管制措施，機場公司提醒旅客與接送親友，留意最新航班資訊，並於出發當日提早抵達機場，以確保行程順利。機場公司指出，截至今天下午1時，並未有航班受到影響。

民航局表示，國軍「漢光41號演習」實兵演練於7月9日至18日登場，桃園機場可能受演習影響之日期為7月13日至17日。依據國軍規畫，今年「漢光41號演習」採無劇本操演方式，實際對航班起降時段與範圍之影響仍需視當日操演內容及空中航行情況而定。

機場公司呼籲，旅客於出發前查詢航空公司的航班資訊，並隨時留意相關公告，掌握最新動態以利行程安排，出發當日請提早抵達機場，避免因交通管制而影響行程。演習時段內，請遵從引導配合人車疏散避難等管制措施。機場公司也提醒旅客及接送親友，隨時查詢桃園機場官方網站或各航空公司網站掌握即時航班動態。

「城鎮韌性防空演習」桃機部分，將於17日13時30分至14時舉行。桃園機場將配合進行警報傳遞與發放、疏散避難及交通管制等演練。當日演習期間所有航班正常起降，出境旅客報到、通關及登機作業均維持正常運作。入境抵達旅客則請依廣播及現場人員指引，循入境動線配合疏散避難。

機場公司強調，演習期間第二航廈南、北側5樓觀景台將暫停開放，聯外巴士、排班計程車及租賃車亦將暫停發車。旅客及接送親友請遵從航警、保全及防護團人員引導，以利演習進行。

演習 桃園機場

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