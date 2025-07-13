睡太少、太多都不行！ 研究顯示：每天睡7至8小時 罹糖尿病風險最低

睡眠不僅影響精神狀態，更與慢性病風險息息相關。根據「Diabetes Care」期刊一篇涵蓋逾48萬人、長達16年追蹤的研究顯示，每日睡眠時間若少於7小時或超過8小時，罹患第二型糖尿病的風險都會顯著上升，其中「7至8小時」為最理想睡眠區間。

「生醫不科科」在臉書粉專分享，該篇由國際研究團隊進行的統合分析（meta-analysis），整理10篇前瞻性研究、總計48萬2502名成人參與者，並觀察其中1萬8443名新診斷第二型糖尿病個案，發現每日睡眠7至8小時者，糖尿病風險最低，每少睡1小時，風險增加9%；每多睡1小時，風險增加14%。研究指出，無論睡眠不足或過長，都可能打亂身體代謝機制，形成「U型風險曲線」，兩端皆不利健康。

研究團隊提出多項潛在機轉： 1.睡眠不足 影響胰島素敏感性、抑制瘦素（Leptin）、增加飢餓素（Ghrelin）分泌，導致食慾上升與體重增加，也可能加劇體內發炎反應。 2.睡眠過長 可能與憂鬱、活動量下降或阻塞型睡眠呼吸中止症等潛在健康問題有關，這些因素亦會提升代謝疾病風險。

醫師指出，現代人經常因工作壓力、生活習慣或3C干擾而犧牲睡眠，但長期睡眠失衡對健康的影響遠比想像中嚴重。建議成年人每晚應維持7至8小時的優質睡眠，並避免長期熬夜或睡眠補償。未來若有持續性失眠、嗜睡或呼吸中止等睡眠障礙問題，建議及早就醫評估，以降低糖尿病與其他慢性病風險。