聽新聞
0:00 / 0:00
影／上合歡山注意！台14線77K處驚見天坑 交管中
台14線埔霧公路是通往清境、合歡山等景點的重要聯外道路，但今晨該路線77K突然崩塌出現天坑，車道不見了大半，警方實施交通管制，採單線雙向通行；埔里工務段表示，已派機具打鋼軌樁穩定路基，並盼在15日前回復雙線雙向通行。
台14線埔霧公路連接埔里、仁愛兩地，並可銜接台14甲線前往清境、廬山、合歡山等景點，是重要聯外道路，但受颱風豪雨影響，台14線77K道路下邊坡疑遭雨水掏刷，今清晨突然崩塌陷落，形成超大坑洞，所幸當時無人經過。
仁愛警分局表示，今天清晨5時40分獲報，台14線在埔里往霧社方向、77K處路面塌陷出現大坑洞，當下立刻派員前往擺設交通錐警戒，並實施交通管制，採單線雙向通行，同時通報埔里工務段禁速派員處理，並在第一時間通報警廣宣導。
埔里工務段則表示，經空拍，粗估淘空長20公尺、寬6公尺、深約10公尺，下邊坡兩側為岩盤中間為土壤層，因路基掏空處為迴轉路段超高側，研判為原有漿砌卵石擋土牆下邊坡因雨土壤淘刷，導致漿砌卵石擋土牆滑動致上方路基掏空。
經派員監看下邊坡坡面，並調遣機具打鋼軌樁以穩定路基，目前現場採單線雙向通行，後續將再評估是否開挖內側隙地，以加大路寬，希望在本月15日前恢復雙向通行，之後再報災修工程進行下邊坡整治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言