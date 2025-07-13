影／上合歡山注意！台14線77K處驚見天坑 交管中

台14線埔霧公路是通往清境、合歡山等景點的重要聯外道路，但今晨該路線77K突然崩塌出現天坑，車道不見了大半，警方實施交通管制，採單線雙向通行；埔里工務段表示，已派機具打鋼軌樁穩定路基，並盼在15日前回復雙線雙向通行。

台14線埔霧公路連接埔里、仁愛兩地，並可銜接台14甲線前往清境、廬山、合歡山等景點，是重要聯外道路，但受颱風豪雨影響，台14線77K道路下邊坡疑遭雨水掏刷，今清晨突然崩塌陷落，形成超大坑洞，所幸當時無人經過。

仁愛警分局表示，今天清晨5時40分獲報，台14線在埔里往霧社方向、77K處路面塌陷出現大坑洞，當下立刻派員前往擺設交通錐警戒，並實施交通管制，採單線雙向通行，同時通報埔里工務段禁速派員處理，並在第一時間通報警廣宣導。

埔里工務段則表示，經空拍，粗估淘空長20公尺、寬6公尺、深約10公尺，下邊坡兩側為岩盤中間為土壤層，因路基掏空處為迴轉路段超高側，研判為原有漿砌卵石擋土牆下邊坡因雨土壤淘刷，導致漿砌卵石擋土牆滑動致上方路基掏空。