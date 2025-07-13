年輕族群注意！最新研究：肥胖恐加速身體老化、提高慢性病風險

肥胖不僅是外觀問題，最新醫學研究更指出，長期肥胖可能導致生理年齡「提早老化」，對年輕族群健康構成潛在威脅。根據7月12日發表於「JAMA Network Open」的研究，年輕肥胖者的生理老化速度明顯快於體重正常者，部分個案甚至達到實際年齡的1.5倍。

「生醫不科科」在臉書粉專發文分享，該研究追蹤年齡介於28至31歲的年輕族群，發現長期處於肥胖狀態者，其「表觀遺傳年齡」平均比實際年齡高出15%，極端案例甚至達到48%。換句話說，一名28歲的肥胖年輕人，其細胞狀態可能已接近中年人。

研究團隊表示，表觀遺傳年齡（epigenetic age）是評估身體老化的重要指標，與基因的化學修飾、慢性發炎反應及端粒長度有密切關聯。其中，端粒縮短是細胞老化的明顯特徵，而這些變化在肥胖者體內出現得更早、更明顯。

研究人員指出，肥胖者體內長期處於低度慢性發炎狀態，可能會提早觸發老化相關的分子訊號，進一步增加心血管疾病、糖尿病、代謝症候群等慢性病的風險，這也驗證了「減重有助降低多種疾病風險」的觀點。

專家提醒，過重與肥胖不只是體重數字上的問題，更是影響細胞功能與健康老化的關鍵因素。建議民眾透過均衡飲食、規律運動及維持健康生活型態，及早預防肥胖相關健康風險。

對此，醫界也呼籲年輕族群不可輕忽體重變化，特別是進入職場後久坐、外食比例偏高、運動量不足，均可能導致體脂偏高。及早建立良好體重管理習慣，有助延緩生理老化、降低疾病風險。若有明顯肥胖、BMI過高或有代謝異常症狀，建議就醫諮詢，接受專業評估與調整建議。畢竟，「減重不只是變瘦，更是讓身體回到該有的年齡狀態」。