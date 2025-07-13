快訊

漢光演習戰車起步不慎 撞凹對向休旅車車頭、駕駛門

豆類發酵食物助降血壓、血脂 味噌、醬油、豆腐乳也有效嗎？

亡神星來襲！ 四生肖「財務判斷」恐失準

聽新聞
0:00 / 0:00

「飛行的荷蘭人」畫下NSO樂季句點 準．馬寇爾：台灣就是他尋找的島嶼

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
NSO今天下午將以華格納歌劇作品《飛行的荷蘭人》劃下本樂季句點。圖／NSO提供
NSO今天下午將以華格納歌劇作品《飛行的荷蘭人》劃下本樂季句點。圖／NSO提供

NSO今天下午將以華格納歌劇作品《飛行的荷蘭人》劃下本樂季句點，這艘華格納筆下飄盪於怒海的幽靈船將在國家音樂廳航行。《飛行的荷蘭人》由國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾與法國導演尚米歇爾．克奇（Jean-Michel Criqui）攜手國內外歌劇名家演出。由法國導演詮釋的德國歌劇登上台灣舞台，跨越語言與文化，詮釋一段關於命運與救贖的航程。

《飛行的荷蘭人》為華格納邁入成熟期的作品，其大膽革新的主題動機與曲式結構，奠定其獨樹一幟的美學風格。本作受到華格納一段遭遇驚濤駭浪的航程所啟發，描述幽靈船長荷蘭人受到詛咒，每七年才能上岸一次，只能在無盡的飄泊中苦尋真愛以獲得救贖。挪威水手的女兒仙塔深受荷蘭人的吸引，並對其宣示愛意。最後，被誤會對感情不貞的仙塔毅然投海，卻因此救贖了荷蘭人的靈魂。

談到此次選擇《飛行的荷蘭人》，準．馬寇爾指出，荷蘭人是最早來到台灣的西方人之一；這是一段真實存在的歷史連結。而這位「飛行的荷蘭人」穿越風暴、航行於無盡之海，只為尋找一座島嶼。「是的，台灣正是一座島。他渴望一處能安放靈魂的港灣，而台灣以友善與溫暖聞名，還有什麼地方更適合他的歸屬？」這讓他感覺，這個角色與這片土地之間，有種自然的聯繫。這樣強烈的故事，也非常適合作為樂季的終章。

曾多次與 NSO 合作的法國導演尚米歇爾．克奇表示，將《飛行的荷蘭人》搬上音樂廳的舞台，更能突顯音樂與劇場的同等重要性。他指出，這部作品不僅僅是一場音樂饗宴，更深入探討人性與愛的課題；從音樂、服裝、舞台設計到燈光，每個細節都蘊含多重意義。

《飛行的荷蘭人》演出陣容包括德英混血男低音賽門．貝利（Simon Bailey）、伊莉莎白王后大賽首獎波蘭女高音伊沃娜．索博特卡（Iwona Sobotka）、日本女中音金子美香（Mika Kaneko）、國內聲樂家羅俊穎、王典、吳翰、兒童歌手蔡昀臻、王鉑駿，以及拉縴人男聲合唱團、青年合唱團、藝象女聲合唱團和東吳校友合唱團。

音樂 荷蘭 舞台

延伸閱讀

法與屬地達協議 新喀里多尼亞立國後仍屬法國

益智節目史上最強！法國學生連勝646場 抱走「8500萬+23輛車」

NBA／華格納1年500萬美元重返魔術 也有交易否決權

NBA／渡假中接到交易電話 貝恩聽到要去魔術就笑了

相關新聞

南北風交會周一北台天氣不穩定 粉專：這些雨區要注意了

明天水氣增多，不少地方又要下雨了。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南北風交會，周一北台灣天氣不穩定。隨著東海的熱...

搭機留意 桃機配合漢光演習視情況調整交通與安管措施

國軍「漢光41號」演習實兵演練進入第5天，桃園國際機場為配合「漢光41號演習」及「城鎮韌性防空演習」，自7月13日至17...

睡太少、太多都不行！ 研究顯示：每天睡7至8小時 罹糖尿病風險最低

 睡眠不僅影響精神狀態，更與慢性病風險息息相關。根據「Diabetes Care」期刊一篇涵蓋逾48萬人、長達16年追蹤的研究顯示，每日睡眠時間若少於7小時或超過8小時，罹患第二型糖尿病的風險都會顯著上升，其中「7至8小時」為最理想睡眠區間。

影／上合歡山注意！台14線77K處驚見天坑 交管中

台14線埔霧公路是通往清境、合歡山等景點的重要聯外道路，但今晨該路線77K突然崩塌出現天坑，車道不見了大半，警方實施交通...

颱風重創災區 今空心菜、青蔥每公斤飆破百元

丹娜絲颱風肆虐南台灣，之後低壓帶加上西南風帶來的暴雨也衝擊許多農作物產區。根據台北農產運銷公司統計，今日每公斤平均菜價3...

讀饗時光EP150｜私廚解密 讓饕客舒心的家宴鋪排

私廚，是台灣這幾年餐飲市場的熱門關鍵字。除了一年年墊高的客單價、除了科技大老闆的簽名加持、除了永遠都訂不到的位子，私廚型態的餐廳在經營、菜色安排上有什麼門道？ 這集節目邀請台北私廚「中山對酌」營運總監生家榛與主廚邱涵乾來「解密私廚」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。