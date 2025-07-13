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颱風重創災區 今空心菜、青蔥每公斤飆破百元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
嘉義縣新港鄉網室被吹垮，雨水全都灌進農田，空心菜泡在水裡逐漸腐爛。圖／聯合報系資料照片
嘉義縣新港鄉網室被吹垮，雨水全都灌進農田，空心菜泡在水裡逐漸腐爛。圖／聯合報系資料照片

丹娜絲颱風肆虐南台灣，之後低壓帶加上西南風帶來的暴雨也衝擊許多農作物產區。根據台北農產運銷公司統計，今日每公斤平均菜價39.4元，較昨日37.4元稍減，但細看作物品項，空心菜與青蔥價格自颱風以來不斷上漲，今日上價（品質最好）雙雙均飆漲至每公斤105元。

據北農統計，今台北市蔬菜到貨量約1122噸，進貨量較昨日略增，量增菜種有小白菜、大白菜、蕹菜、萵苣菜、甘薯葉、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、玉米、蘿蔔等；量減菜種有甘藍、青江菜、胡瓜、茄子、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、紅蘿蔔、青蔥等，其餘各菜種均略有增減。

北農表示，今日市況因逢明日休市，預期需求增加，雖然到貨量持續增加，但外市銷售情形活絡，承銷人購買意願持穩，買氣良好，交易市況熱絡，各菜種行情漲多跌少。

葉菜類部分，甘藍到貨量約243噸，價格下跌1元，大白菜到貨量約58噸，價格下跌1元，不過空心菜到貨量約15噸，價格上漲17元，每公斤上價高達105元。

根莖類價格則漲跌互見，其中青蔥到貨量約23噸，價格上漲22元，每公斤上價也高達105元。

農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠分析，空心菜主要產區為嘉義新港鄉以及雲林西螺鎮、二崙鄉等，上述產區在這次颱風影響下受災嚴重，許多溫室設施也遭到嚴重損壞，導致短期供應量較少，價格因此飆漲。

傅立忠指出，青蔥主要產區在彰化和雲林，日前8到9日因逢大雨，尤其彰化產區雨勢很大，許多青蔥遭到滅頂，植株一旦泡水後，後續病害管理就會有困難，加上昨天產地放晴高溫，病害就會很快爆發，例如炭疽病、莖腐病等，導致量少價漲。

傅立忠表示，這次颱風後因為農民有加緊搶收，因此這幾天到貨量雖減少，搶收下導致各產區到貨品質參差不齊，但減少幅度並沒有像去年颱風那麼嚴重。

彰化 北農 丹娜絲颱風

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