影／重返台灣百年前第一聲音 留聲機和蟲膠展出珍貴記憶

台中市政府客家事務委員會今天在東勢客家文化園區舉辦「留下台灣第一聲音─曲盤裡肚个客家愛情音樂同日常」開幕式，帶民眾穿越時光，重返百年前的聲音記憶，感受早期客家音樂的文化魅力，展期到今年年底。

台中市府客委會副主委魏瑞伸表示，這次特展非常特別，透過蟲膠唱片與留聲機，彷彿乘著旋律回到蟲膠歲月，聽見那個時代的聲音與愛情。現場展示日治時期台灣的本土音樂歷史，娓娓道來現代化浪潮中，聲音記錄與音樂傳播的革新演變；他說最引人注目的是台灣歷史上第一張商業唱片，1914年灌錄發行的「一串年」及「大開門」，這兩首皆為客家八音，極具歷史意義。

策展人林太崴表示，78轉唱片一分鐘轉78圈，只能播放三分半鐘，每次聽要重新搖轉20至25圈把手，磨損的針頭也要摘下、換上新的才不會刮傷唱盤；如此繁瑣、近乎儀式的聆聽程序，對他而言卻是萬花筒，每次轉動必有驚奇，可以窺見音樂、文學、美術、戲劇交融的歷史，重現台灣當年的文化盛世景象。