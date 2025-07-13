颱風後連日降雨影響捐血 南部所有血型庫存偏低

颱風丹娜絲造成南部災情，一度重創南部血庫，後續連日降雨，影響民眾外出捐血意願，目前南部所有血型庫存偏低，AB型僅能撐5.1天，血基會籲民眾趁假日好天氣挽袖捐血。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。

根據台灣血液基金會統計，目前全台血庫存量為6.6天，若進一步分析各血型庫存狀況，僅有B型8.1天，安全庫存量狀態呈現正常，其餘皆偏低，分別為A型庫存6.7天、O型更只剩5.9天、AB型6.6天。

各地以高雄捐血中心血庫呈現「偏低」狀況最多，總血庫僅夠用5.8天，A型剩6.7天、B型5.9天、O型5.3天、AB型5.1天，安全庫存量狀態皆顯示為偏低；台中捐血中心血庫同樣為5.8天，A型剩5.0天、B型8.6天、O型4.8天、AB型5.8天。

高雄捐血中心血庫在颱風丹娜絲過境，曾於9日發布缺血公告，指出颱風重創血量，嘉南、高屏、澎東地區血庫拉警報。

台灣血液基金會向媒體說明，風災後續連日降雨、民眾忙於整理家園等情況，皆影響捐血意願，造成血庫仍然偏低，呼籲民眾趁假日好天氣，挽袖捐熱血。

北部血庫安全庫存量狀態較中南部好，但仍有部分血型偏低，台北捐血中心血庫為6.9天，偏低的血型有A型剩6.8天、O型5.9天，B型8.7天、AB型8.2天庫存正常；新竹捐血中心血庫最穩定，總庫存9.1天，僅AB型6.9天偏低，其餘A型剩9.0天、B型9.9天、O型8.9天皆正常。

台北捐血中心提醒，三重捐血室因內部整修，7月21日至23日暫停作業，有意願捐血的民眾，可改前往新莊號捐血車；另外，因配合中選會24+1罷免投票日，各捐血點7月26日作業時間均延後至上午10時開始作業。