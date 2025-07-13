1年3起行動電源自燃事件 雙鐵乘車指引：隨身保管勿托運

行動電源自燃狀況頻傳，國籍航空規定除不能託運外，帶上飛機航程中也不得使用，而近年雙鐵也發生3起行動電源自燃事件，為此，台鐵與高鐵也公布乘車指引，呼籲民眾隨身保管行動電源，勿放置行李箱或寄送托運。

近年行動電源在飛機上自燃起火威脅飛安的事件頻傳，而台鐵與高鐵近1年也發生3起行動電源自燃起火的意外，去年9月2日台鐵3294次區間車行駛至台南站，一名醉客口袋行動電源起火燃燒，同年10月13日144次自強號行駛至豐原站，一名旅客包內的行動電源也突然冒煙自燃。

高鐵則在今年4月12日發生1607車次旅客的行動電源自燃冒煙，導致列車地板燒灼焦黑，該名旅客也輕微受傷，高鐵事後向旅客求償列車地板毀損費用。

針對行動電源頻傳自燃起火事件，國籍航空祭出航程中禁止使用行動電源禁令，台鐵與高鐵雖無強制規定，但也公布乘車指引。

台鐵公司指出，根據「鐵路法」第68-1條規定，危險品包含爆炸物、氧化物、易燃固體或液體或氣體、腐蝕性物質、毒性、放射性、傳染性物質或物品等。

台鐵表示，行動電源雖並非前述所規範的物品，但針對近期發生自燃事件，仍提醒旅客若有攜帶行動電源乘車時，應將其隨身保管，勿放置行李箱或寄送托運，以維持乘車安全。

高鐵公司表示，已透過官網、列車上旅客資訊顯示器、車站訂位動態資訊顯示系統的跑馬燈等，宣導旅客妥善保管隨身行李、留意行動電源使用狀況，維護高鐵旅運安全。