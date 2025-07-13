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1年3起行動電源自燃事件 雙鐵乘車指引：隨身保管勿托運

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2024年9月有男子搭乘台鐵3294次區間車第4車廂，涉嫌以紙燃燒行動電源後逃逸，警方展開追查。圖／民眾提供
2024年9月有男子搭乘台鐵3294次區間車第4車廂，涉嫌以紙燃燒行動電源後逃逸，警方展開追查。圖／民眾提供

行動電源自燃狀況頻傳，國籍航空規定除不能託運外，帶上飛機航程中也不得使用，而近年雙鐵也發生3起行動電源自燃事件，為此，台鐵高鐵也公布乘車指引，呼籲民眾隨身保管行動電源，勿放置行李箱或寄送托運。

近年行動電源在飛機上自燃起火威脅飛安的事件頻傳，而台鐵與高鐵近1年也發生3起行動電源自燃起火的意外，去年9月2日台鐵3294次區間車行駛至台南站，一名醉客口袋行動電源起火燃燒，同年10月13日144次自強號行駛至豐原站，一名旅客包內的行動電源也突然冒煙自燃。

高鐵則在今年4月12日發生1607車次旅客的行動電源自燃冒煙，導致列車地板燒灼焦黑，該名旅客也輕微受傷，高鐵事後向旅客求償列車地板毀損費用。

針對行動電源頻傳自燃起火事件，國籍航空祭出航程中禁止使用行動電源禁令，台鐵與高鐵雖無強制規定，但也公布乘車指引。

台鐵公司指出，根據「鐵路法」第68-1條規定，危險品包含爆炸物、氧化物、易燃固體或液體或氣體、腐蝕性物質、毒性、放射性、傳染性物質或物品等。

台鐵表示，行動電源雖並非前述所規範的物品，但針對近期發生自燃事件，仍提醒旅客若有攜帶行動電源乘車時，應將其隨身保管，勿放置行李箱或寄送托運，以維持乘車安全。

高鐵公司表示，已透過官網、列車上旅客資訊顯示器、車站訂位動態資訊顯示系統的跑馬燈等，宣導旅客妥善保管隨身行李、留意行動電源使用狀況，維護高鐵旅運安全。

高鐵說，旅客攜帶物品若有潛在能造成危險之虞時，應放在視線可及處，以便一旦發生異常狀況及時應處，必要時也可以立即通知高鐵人員協助處理；若旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，仍須負相關賠償與法律責任。

今年4月高鐵南下列車上午9時20分許抵達左營站前，在嘉義往台南途中的第一車廂突傳出有旅客座位背包中的行動電源爆炸冒煙，旅客手臂遭燙傷。記者石秀華／翻攝
今年4月高鐵南下列車上午9時20分許抵達左營站前，在嘉義往台南途中的第一車廂突傳出有旅客座位背包中的行動電源爆炸冒煙，旅客手臂遭燙傷。記者石秀華／翻攝

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