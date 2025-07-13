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今入夜起中部以北南部雨神相繼來迎 周末恐有熱低壓生成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天各地高溫約32至35度，大台北、南部及東南部容易有局部36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率。聯合報系資料照片
今天各地高溫約32至35度，大台北、南部及東南部容易有局部36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率。聯合報系資料照片

進入颱風季，中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，位於日本南方海面熱帶性低氣壓今天凌晨兩點生成今年第五號颱風百合，朝日本東方海面移動再朝東北方離開，對台灣天氣沒有什麼太直接影響。

但曾昭誠指出，周末在台灣東南側或南方有明顯低壓發展，菲律賓東方海面會有熱帶擾動發展，強度可能接近熱帶性低氣壓，加上周五、周六轉偏東風，東半部雨區擴大、雨勢增加，其他地區留意午後雷陣雨。

曾昭誠指出，受北方雲系接近影響，今天入夜到明天清晨，中部以北地區要留意降雨。他表示，今天台灣附近只有北方有些明顯低壓雲系，馬祖天氣不穩定，會有雷陣雨。太平洋高壓勢力偏強，今天水氣減少，午後雷陣雨範圍減少，各地大多為多雲到晴的天氣，但受西南風影響，清晨至上午南部地區有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，

今天各地高溫約32至35度，大台北、南部及東南部容易有局部36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率。

未來一周降雨趨勢，曾昭誠指出，明起水氣再次增多，明天清晨北方低壓較靠近，包括馬祖、中部以北清晨會下雨，南部受西南風影響，清晨起到上午也有不定時陣雷雨，其他地區也有午後雷陣雨。

曾昭誠指出，周二、周三水氣增多，加上西南風影響，中南部清晨開始也有陣雷雨，其他地區有午後雷陣雨。周四西南風影響，但水氣減少一些些。周末在台灣東南側或南方有明顯低壓發展，菲律賓東方海面會有熱帶擾動發展，可能接近熱帶性低氣壓，加上周五、周六轉偏東風，東半部雨區擴大、雨勢增加，其他地區留意午後雷陣雨。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天天氣。圖／中央氣象署提供
今天天氣。圖／中央氣象署提供
今天天氣。圖／中央氣象署提供
今天天氣。圖／中央氣象署提供

高溫 馬祖

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