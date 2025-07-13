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消費者注意！無印良品官方回收這型號風扇 退款期限曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
日本知名品牌「無印良品」在台累積不少忠實粉絲。圖／無印良品提供
日本知名品牌「無印良品」在台累積不少忠實粉絲。圖／無印良品提供

愛用無印良品消費者注意了！品牌近日宣布，旗下熱銷的「空氣循環風扇／擺頭型／大」部分商品出現使用異常情況，經檢查後確認為製程問題，決定啟動預防性全面回收，民眾若持有指定型號，可退回2,590元。

無印良品在官網公告，這次回收型號MJ-CIS18TW、條碼編號4550583727338 的風扇產品，即日起至2026年2月28日，民眾可攜帶商品前往全台門市辦理退貨與退款，無需發票或購買證明。

部分顧客近期反映無印良品這款風扇使用異常。 圖擷自無印良品
部分顧客近期反映無印良品這款風扇使用異常。 圖擷自無印良品

無印良品進一步說明，部分顧客近期反映使用異常，經內部調查後發現可能涉及製程瑕疵，為了顧客安全決定採取全面回收措施，避免潛在風險。

至於該如何確認手上的風扇是否屬於回收範圍？無印良品提供四種方式協助辨識：可從底座銘板貼紙、側邊注意事項貼紙、插頭上刻印、電源線上的印字內容確認。

無印良品提供4種方式檢視自家產品型號。 圖擷自無印良品
無印良品提供4種方式檢視自家產品型號。 圖擷自無印良品

無印良品 消費者

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