消費者注意！無印良品官方回收這型號風扇 退款期限曝光

一名60多歲的男子，平時作息正常、無B型或C型肝炎，也不抽菸不喝酒，家族也沒有肝癌病史，原以為自己是「健康模範生」，卻因腰部隱隱作痛就醫時，意外被診斷出肝癌，發現肝臟內已有一顆約6公分的腫瘤。醫師追查原因，才驚覺與他長年「愛吃花生糖」的習慣有關！

2025-07-13 11:36