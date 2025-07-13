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菸商鎖定百萬年輕族群 大推電子煙、加熱菸…董氏籲溯源抓菸商

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導

「菸害防制法」新法自112年3月22日施行上路迄今，規定全面禁止電子煙，但是廣告行銷氾濫，尤其是網路平台，隨便搜尋關鍵字就會跳出相關新興菸品的資訊。社群平台更是猖獗，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，新興菸品攻陷年輕人，政府應依法取締源頭菸商，而不是一直口頭要強化管理。

林清麗說，菸商變相對年輕族群宣傳電子煙及加熱菸，完全無視「菸害防制法」新法全面禁止電子煙的製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用之規定，因為政府「毫無作為」，網路行銷販售行為不抓、民眾大搖大擺在路邊抽電子菸不抓，執法明顯不足。

世界各國已逐步強化電子煙管制政策，包括納入菸品管理法規，並比照紙菸執行查緝、廣告限制等各項政策。林清麗表示，政府雖然推行「菸害防制法」新法，針對違法產品及違法行為進行查緝，但是力道薄弱，且許多電子煙品牌與菸草公司有直接關聯，明明可以進行溯源管理，但未見有菸商受到處罰。

電子煙取締不力，加上網路販售猖獗，縣市政府執法者「看得到、抓不到」，在實務上對打擊新興菸品毫無實效。且日前政府主動提修法，強調內容會更嚴格，希望能制止網路平台違法廣告行銷新興菸品。林清麗認為，已經有法可以抓了，為什麼不馬上執行，立即「應依法追溯、取締新興菸品製造輸入源頭」。

「菸害防制法新法全面禁止包含電子煙在內之各式類菸品並加重罰責，煙草公司透過年輕人的使用經驗分享行銷，完全就是廣告。」林清麗說，青少年利用社群以分享之名行宣傳之實，政府卻是態度消極；反觀泰國積極掃蕩電子煙，直接封鎖76個新興菸品行銷網站，難道台灣做不到嗎？

林清麗強調，「菸害防制法」新法2年多前上路，初期確實有效果，產生了積極的影響，但是菸商公司船手法推陳出新，政府更應以實際行動展現打擊菸商非法交易，守護國人健康防線。「電子煙有法源依據可以處罰，政府趕快徹查，否則蔓延到毒品問題，對下一代是高風險傷害。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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