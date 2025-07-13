有一天警覺眼神飄忽看人茫然？醫：失智警訊恐早就悄悄開始

衛福部統計，65歲以上人口失智症盛行率達7.99%，估計目前約有35萬名失智症患者，其中高達7成是阿茲海默症，但以往失智症症狀可能多為忘東忘西等「記憶」問題，但重症醫師黃軒於臉書表示，早在察覺記憶力衰退之前，可能已在「眼神」洩漏端倪，別再以為失智症只是記憶問題，最新研究指出：眼神可能已透露大腦健康出現問題。

黃軒說，這項在英國諾福克地區進行的長期追蹤研究，歷時十餘年，對8623名健康受試者進行了詳細觀察。最終，有537位參與者發展成失智症。令人震驚的是，這些人在被確診前許多年，就已經在一項看似簡單的視覺測試中展現出異常。

這項測試是受試者在螢幕上觀察一群移動的點，當這些點形成一個三角形時，立刻按下按鈕。結果後來被診斷為失智症的參與者，反應普遍較慢；而反應迅速的人，則多數都沒有罹患失智症。這強烈暗示，視覺功能的細微變化，很可能是認知能力開始下降的早期「先兆」。

研究者認為，傳統觀念中，阿茲海默症首先攻擊的是大腦中負責記憶的海馬迴。然而，越來越多的證據表明，最早受損的是大腦中負責視覺處理的區域。因此，當你的記憶力出現問題時，病程可能已經發展了一段時間了。

黃軒指出，失智症隨著病情變化，患者會發現在光線不足或背景複雜的環境下，他們更難區分物體，且許多早期患者會難以分辨藍色和綠色。甚至有面孔識別困難，當健康人在遇到陌生人時，眼睛會不自覺地掃描對方的眼睛、鼻子和嘴巴，這是「記住」一張臉的方式。但失智症者缺乏這種掃描模式，導致在辨識新面孔時出現困難，看起來「茫然」，甚至記不住剛打過招呼的人。有些經驗豐富的醫生，甚至能僅憑觀察患者的眼神和看人的方式，就初步判斷其是否存在失智風險。

而失智者的眼動控制能力也會下降，如正常人能有效忽略不相關的干擾資訊，將注意力集中在目標，但失智者「注意力抑制機制」變弱，容易被周遭的干擾吸引，導致眼神游移不定，無法集中。

黃軒提醒，如果有一天，自己發現對熟悉臉孔感到陌生，或看著移動的物體卻反應慢半拍，這些不經意的變化，很可能就是失智症在「發出預警」，必須及早開始注意。