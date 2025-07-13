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不菸不酒！60歲男腰痛竟查出6公分肝癌 醫：愛吃「這一味」惹禍

聯合新聞網／ 綜合報導
一名60多歲的男子，平時作息正常、無B型或C型肝炎，也不抽菸不喝酒，家族也沒有肝癌病史，原以為自己是「健康模範生」，卻因腰部隱隱作痛就醫時，意外被診斷出肝癌。圖／Ingimage
一名60多歲的男子，平時作息正常、無B型或C型肝炎，也不抽菸不喝酒，家族也沒有肝癌病史，原以為自己是「健康模範生」，卻因腰部隱隱作痛就醫時，意外被診斷出肝癌。圖／Ingimage

一名60多歲的男子，平時作息正常、無B型或C型肝炎，也不抽菸不喝酒，家族也沒有肝癌病史，原以為自己是「健康模範生」，卻因腰部隱隱作痛就醫時，意外被診斷出肝癌，發現肝臟內已有一顆約6公分的腫瘤。醫師追查原因，才驚覺與他長年「愛吃花生糖」的習慣有關！

肝膽腸胃科醫師錢政弘在《健康好生活》節目中分享這起案例，指出這名男子有輕微脂肪肝，但整體健康狀況不差，近期因右後腰隱痛至泌尿科求診，原以為是腎結石，結果X光未發現異常，醫師認為症狀不像泌尿道問題，轉介他到肝膽腸胃科進一步檢查。

錢政弘安排超音波檢查後，發現在男子肝臟靠近腎臟處，有一顆直徑6公分的大腫瘤，經確認為肝癌。他說明，早期肝癌通常沒有明顯症狀，但若腫瘤位置靠近肝臟表面或鄰近器官，就可能出現像腰痛這類異常警訊。

進一步詢問生活習慣，錢政弘才發現男子有個致命愛好：超愛吃桶裝花生糖，常常一桶一桶慢慢吃。他指出，問題並不在於花生本身，而是「保存不當」的花生製品容易受潮發霉，滋生黃麴毒素，這是已知的強致癌物，長期攝取恐大幅增加罹患肝癌風險。

錢政弘提醒，許多台灣傳統小吃如刈包、火鍋店常見的花生粉桶，也都可能因暴露空氣中而變質，建議民眾選擇密封包裝、有保存期限標示的產品，才能吃得安心、避免健康風險。

醫師 腎結石 脂肪肝 肝癌

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