YouBike騎上人行道恐挨罰 警政署公布正確騎法

全台YouBike公共自行車系統涵蓋台北、新北、桃竹苗及南高屏等11縣市，因前30分鐘免費，成為都會區短程移動的重要工具。根據統計，台北市每月租借量突破300萬人次，使用率居全台之冠。不過，部分路段未設置自行車道，民眾若將YouBike騎上人行道是否違規，引發討論。

擁有逾10萬粉絲的臉書粉專「巴黎不打烊」日前發文指出，自己首度嘗試騎乘YouBike 2.0E電輔車，短短5分鐘即因不堪汽機車壓力而騎上人行道，坦言「身後車輛呼嘯而過，被按了不少喇叭，實在太可怕」。她表示，起初對騎人行道感到羞愧，後來回想曾有外籍騎士在人行道上按鈴提醒行人讓路，因此發文詢問：「腳踏車到底能不能騎人行道？」

貼文引發不少討論，有人認為「人行道可以騎，但不能按鈴催人」，也有網友指出，「騎在騎樓才是真的違規」；亦有內行網友提醒，依規定僅設有「人車共道」標誌或明確標線的人行道，才允許腳踏車通行。若無標示，或人行道寬度狹窄（如少於五塊地磚），應避免騎乘，以免受罰。

警政署曾針對相關規定提出三點說明： 1.依《道路交通管理處罰條例》第90條之3、《道路交通標誌標線號誌設置規則》第67條之1，人行道原則上供行人通行，主管機關得設置標誌或標線，開放供腳踏車共用，但須以行人優先。 2.自行車不得任意騎乘於未設置標誌的人行道及騎樓。 3.若違規騎乘，將依《道交條例》第74條第1項第5款，處300至1200元罰鍰。

警方呼籲，民眾騎乘腳踏車應注意路面標誌與標線，確認是否允許人車共道，避免誤觸法規挨罰，並保障行人通行安全。