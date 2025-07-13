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台東與關島攜手 3族群打造跨島嶼南島船

中央社／ 台北13日電

關島的查莫洛航海復振組織Ulitao與台東原住民部落大學開辦跨島嶼南島船造船培訓課程，攜手打造跨島嶼南島船，將花費3個月的時間，預計10月舉行下水儀式與試航。

關島台灣辦事處發布新聞稿表示，跨島嶼南島船由Ulitao創辦人暨關島查莫洛族造船師隆納德（Ronald Acfalle）、達悟族造船師謝福生及阿美族莿桐部落Fudafudakan船團團長劉裕義共同設計，打造融合查莫洛、達悟與阿美族傳統工藝的跨島帆船。

隆納德表示，這艘船未必與祖先所使用的完全相同，但凝聚了查莫洛、達悟與阿美3大族群的航海智慧，將成為密克羅尼西亞最大的一艘「飛船」（Flying Proa），獻給「母親之島」台灣，象徵文化延續與歷史回聲的結合。

隆納德說，台灣是南島民族共同的文化母島，這次的合作不僅是造船，更是一段重新連結彼此文化與血脈的重要歷程。

隆納德期盼未來能親自駕駛這艘傳統帆船，從關島啟航，航行至台灣，重現祖先的航道，深化南島文化的跨國交流。

阿美族 關島 祖先

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