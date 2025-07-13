輕颱百合去日本 本周恐有颱風生成向台灣靠近可能性提高

進入颱風季，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今日清晨於日本南方海面熱帶性低氣壓進一步增強為今年第五號輕度颱風百合，未來將穩定受太平洋高壓導引，主要朝北方往日本北海道一帶前進，距離台灣遙遠，對台灣沒有影響。

然而，林孝儒指出，本周中後期，菲律賓東方洋面將轉為有利熱帶系統發展的區域，且屆時太平洋高壓勢力偏弱、軸線北抬，若有新系統生成，潛在向菲律賓或台灣靠近的可能性將提高，將成為本周天氣的重要觀察重點。雖目前南方洋面尚未出現明確的熱帶系統，建議民眾及早檢視防颱準備，趁天氣相對穩定時完成防災整備。

林孝儒指出，太平洋高壓逐日減弱 本周天氣持續悶熱且較不穩定。今天台灣附近受局部太平洋高壓勢力西伸影響，為西南風且水氣較少之環境，預測各地天氣晴時多雲，午後山區有熱對流短暫陣雨或雷雨，不過整體熱對流發展將較侷限於山區附近，平地區大致無明顯降雨。

氣溫方面，今天各地普遍高溫約32至35度，大台北盆地、南部內陸至花東縱谷等地因西南風沉降影響，局部高溫可達36度。

林孝儒指出，今晚起隨太平洋高壓逐漸東退，台灣將再度落入低壓帶範圍，風場仍以西南風為主，環境潮濕悶熱，大氣條件亦趨不穩。除午後熱對流仍易發展外，清晨及夜間在南部迎風面也可能出現局部短暫陣雨。特別需留意，周日夜間至周一期間，北方海面有低壓東移通過，可能使西南風略為增強，並伴隨水氣增加，北部地區屆時也有短暫陣雨或偶發雷雨的機會，天氣將再度出現變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。