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熱！ 5縣市高溫亮黃燈 恐36度以上

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熱！5縣市高溫亮黃燈 恐36度以上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
陽光普照天氣好，台北市區不少民眾趁著周末前往市內公園遊憩，氣象署呼籲民眾防中暑及熱傷害。記者胡經周／攝影
陽光普照天氣好，台北市區不少民眾趁著周末前往市內公園遊憩，氣象署呼籲民眾防中暑及熱傷害。記者胡經周／攝影

中央氣象署上午7時24分針對台北市、新北市、台南市、高雄市、台東縣發布高溫資訊(黃色)，恐36度以上。

氣象署指出，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，今(13)日中午前後台北市、新北市、台南市、高雄市、台東縣為黃色燈號。

氣象署呼籲民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

高溫 台東

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