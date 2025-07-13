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輕颱百合生成 吳德榮：周末熱帶系統對台威脅不可小覷

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳德榮指出，明天水氣略增，清晨、上午西半部有局部短暫降雨機率，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。聯合報系資料照片
吳德榮指出，明天水氣略增，清晨、上午西半部有局部短暫降雨機率，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。聯合報系資料照片

颱風百合生成，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(13日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，輕颱「百合」今(13日)晨2時生成，將偏北前進，明、後天掠過日本本州及北海道東方近岸及近海，再向東北遠離，對台灣無威脅。

吳德榮指出，最新(12日20時)各國模式模擬周五(18日)起「季風低壓」逐漸北移，歐洲模式及美國模式，第6至10天的模擬皆顯示，在其中發展之「熱帶系統」位置及動向並不一致，對台的威脅，雖不完全相同，但絕不可小覷，模式還會繼續調整，需密切觀察。

最近天氣，吳德榮說，今日晴朗炎熱，全台最高溫達38度，要注意防曬、防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。各地區氣溫為：北部24至37度、中部24至37度、南部23至37度及東部24至38度。

吳德榮指出，明天多雲時晴仍炎熱；水氣略增，清晨、上午西半部有局部短暫降雨機率，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。周二起至周四晴午後多雲仍炎熱；清晨、上午中南部因陸風與西南風輻合有局部短暫降雨機率，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。周五之後的天氣，與「季風低壓」及在其中發展之「熱帶系統」的動向有關，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

最新(12日20時)歐洲模式(ECMWF)及美國(GFS)模式，第7天(19日20時)模擬圖顯示，歐洲模擬熱帶系統在台灣南端近海通過(左)，美國模擬則在台灣東方逼近中(右)，有明顯差異。(圖擷自tropical tidbits)擷取自「洩天機教室」專欄
最新(12日20時)歐洲模式(ECMWF)及美國(GFS)模式，第7天(19日20時)模擬圖顯示，歐洲模擬熱帶系統在台灣南端近海通過(左)，美國模擬則在台灣東方逼近中(右)，有明顯差異。(圖擷自tropical tidbits)擷取自「洩天機教室」專欄

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