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中信共融營 帶孩子考古尋寶

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信慈善基金會舉辦「一一三學年度課輔共融營」，包括中信慈善基金會副董事長陳國世（首排左八）、執行長高人傑（首排左六）等人均出席。圖／中信慈善基金會提供
中信慈善基金會舉辦「一一三學年度課輔共融營」，包括中信慈善基金會副董事長陳國世（首排左八）、執行長高人傑（首排左六）等人均出席。圖／中信慈善基金會提供

中國信託慈善基金會昨天在新北市立十三行博物館舉辦「一一三學年度課輔共融營」，由近百位中國信託愛心志工，陪伴衛福部北區兒童之家的孩童共同歡樂一「夏」。中信慈善基金會還捐贈一輛全新交通車，讓北區兒童之家用於接送院童就學、就醫。

中信慈善基金會召集課輔、理財、美語及品格繪本等四大志工團隊，長期於北區兒童之家、偏鄉學校及社福機構服務，實踐中國信託「We are family」企業品牌精神。廿年來，志工服務累計已達三一七八場、逾十一點七萬人次，總服務時數超過十八點三萬小時。

今年共融營活動以「小小考古家寶藏探險隊」為主題，透過十三行博物館館藏資源，安排志工與孩子化身考古學家，從遊戲中探索台灣史前文化。

中信慈善基金會副董事長陳國世與執行長高人傑也全程參與，兩人戴著考古帽、披上斗篷，化身「博物館守護者」，與小朋友一起擺出大愛心及六芒星等創意姿勢，完成大合照任務。

中信愛心志工們還為十四名小六院童舉行畢業典禮。身為廿年資深愛心志工的陳國世則勉勵畢業院童，積極面對未來，保持對新事物的好奇心，勇敢探索新的生活。

北區兒童之家院長黃貞容肯定中信志工長期的陪伴與投入，也感謝中信慈善基金會贈送全新交通車，未來將可安全接送院童上學就醫，大幅提升對孩子的照顧品質。

考古 愛心 志工 博物館 十三行 偏鄉 中國信託

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