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環境部做實驗能溶解 促撕「衛生紙勿丟馬桶」告示

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北報導

本報日前獨家報導環境部推動公廁「衛生紙丟入馬桶」政策不進反退，環境部環境管理署長顏旭明說，日前舉行擴大部務會報時，已促請各縣市環保局撕下「衛生紙勿丟馬桶」告示，同時撤除男廁內的垃圾桶、女廁改用加蓋垃圾桶，並協調各公廁管理單位加速清理老舊公廁管線，不要再把馬桶堵塞怪罪衛生紙了。

「衛生紙是冤枉的啦！」顏旭明在部務會報中，秀出實地蒐集的馬桶堵塞物品，全數是毛髮、陳年尿垢結石、皮夾等雜物，「真的和衛生紙一點關係都沒有」。他還現場用寶特瓶裝水做衛生紙溶水實驗，證明市售取得環保標章的26種衛生紙，遇水都能溶解被沖走，不堵塞。

顏旭明說，衛生紙是短纖維，部分排泄物是長纖維，加上馬桶的存水彎有2吋，排出的汙水管有4吋，排泄物很難塞住，問題出在管線老舊且未清理陳年結垢所致。他促請列管各地公廁的環保局，督導各公廁主管機關盡速清理老舊管線的卡垢。

台灣物業管理學會理事長郭紀子指出，馬桶堵塞真正的元凶很可能是老舊管線，不論鐵管鏽蝕還是油脂附著，原本4吋的排水管可能只剩2吋空間，形同「血管硬化」；其次是坡度不足，水流流速不足導致固體物無法順利帶走，易在管中沉積；另外是通氣不良，建築本應設置通氣管以平衡氣壓，若管路堵塞或未設置，會加劇排水阻力。

顏旭明也促請各縣市環保局撕下公廁「衛生紙勿丟馬桶」告示，女廁垃圾桶要加蓋，男廁撤除垃圾桶，改放在廁間外，改變「滿廁是黃金紙」的不雅景觀。

台北市環保局科長林鈺惠表示，環境部的政策方向正確，例如垃圾桶加蓋，北市已在推行；至於撕下告示、通老舊水管等，將發文各公廁主管單位，接下來加強溝通，利用巡檢時傳達中央的政策意見。

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