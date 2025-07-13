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5縣市高溫 輕颱百合將生成

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北報導

隨著太平洋高壓增強，台灣本周恢復夏季型午後雷陣雨的天氣型態。中央氣象署表示，今天台東有焚風發生機率，雙北、台南市、高雄市及台東縣等五縣市高溫可達卅六度以上，大台北、東北部、其他山區，清晨到上午因風向的關係，有局部短暫陣雨。

至於目前在日本南方海面的熱帶性低氣壓，氣象署表示，最快昨晚至今晨有機會增強為輕度颱風「百合」，行進路線大致上以偏北的方向，預計明後兩天就會從日本的東方海面通過，對台灣沒有影響。

氣象署表示，今天太平洋高壓勢力會再更增強一點，午後雷陣雨的範圍會更為縮小，各地天氣都是多雲到晴，午後雷陣雨區域剩下大台北、東北部、其他山區。明後兩天，台灣附近的水氣稍微增多一些，西半部整天都有機會出現一些局部短暫陣雨，北部會有午後雷陣雨出現。

氣象署說，周三、四，隨著水氣減少，各地恢復多雲到晴的天氣，僅中南部清晨至上午有局部短暫陣雨。周五以後，則要留意目前在菲律賓東方海面的熱帶擾動未來的發展，預估周五、六，該系統會慢慢往菲律賓東方海面靠近，台灣附近風向會轉成偏東到東南風，整個東部易出現局部短暫陣雨。

氣溫方面，今天各地高溫上看卅二至卅五度，此外，受到由於西南風偏強，今下午至晚間，台灣北部海面及東南部海面平均風力將增強至六到七級，雷雨區最大陣風九至十級；巴士海峽平均風力將增強至六級，雷雨區最大陣風九級，船隻請特別注意。

高溫 颱風 台東

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