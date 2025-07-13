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狼醫查詢平台8月上線 有判決才公布
狼醫性騷、性侵病患或同僚事件頻傳，在醫改會、立法院強烈要求下，衛福部年初承諾建立醫事人員不當紀錄查詢平台，即「狼醫查詢平台」，但進度一再跳票。衛福部醫事司長劉越萍昨承諾，八月將完成狼醫平台建置，但公布範圍僅限性平事件，不會納入醫療糾紛、刑事紀錄等，且須有判決才會公布。
台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎性侵女病患，判決出爐前仍持續看診，外界質疑預防病患受害機制不足。不過，劉越萍說，涉性騷擾未進入司法程序者，因法源仍須釐清，首階段不會納入狼醫查詢平台。
醫事人員查詢平台行之多年，但醫師可選擇不揭露資訊。劉越萍說，該平台建立後，護理師反彈大，認為個資被公布，恐陷跟騷風險，近期土城發生家暴男殺妻案，若該男子得知妻子擔任護理師診所地址，在現場堵人，造成家暴憾事危機很高，為此，醫事人員平台建立時，遮蔽醫事人員個資資料，且給予醫事人員「退出權」，醫師可選擇不揭露資訊。
劉越萍表示，衛福部八月會以醫事人員查詢系統作為入口網站，對外公開狼醫資訊，且即使在醫事人員資訊平台行使退出權醫師，若違反性平規定且遭判決確定，資訊會在狼醫平台公布，但此次只會公開違反性平相關法律的醫師，且需有法律判決才會上網公布，涉及醫療糾紛或違反刑法等其他法規者，不會納入。
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