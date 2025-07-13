寶林茶室案後 食藥署：食品中毒通報數翻倍

台北市北投國中十日晚間發生嚴重疑似食品中毒案件，共十七人送醫，衛福部食藥署初步認定過敏或細菌性食品中毒可能性高。食藥署統計近二年食品中毒通報案件數翻倍成長，二○二三年為六三三件，二○二四年高達一七五○件，分析是寶林茶室中毒事件後，產生的通報現象。

去年初，北市餐廳寶林茶室發生嚴重食品中毒事件，造成多人死亡。食藥署研判，寶林茶室事件後，全民中毒意識提升，醫療院所及民眾通報案件增加，也讓食安事件暴增，分析食物中毒最高季節，多落在天氣寒冷的冬季或春季，二○二三年食品中毒通報案件數最高月份為一月，總計有八十七件，二○二四年食品中毒通報案件數最高月份為四月，有二七六件，原因是天冷諾羅病毒較易傳播。

北投案件事發後，衛生局向衛福部疾管署申請流行病學調查，疾管署發言人羅一鈞前天第一時間出面反駁，表示中毒者症狀「非病毒或細菌性食品中毒」，不會派員支援調查，當天晚間卻遭食藥署打臉，食藥署食品組長劉芳銘說，經多位專家分析研判，可能是過敏反應或細菌性食品中毒。

長庚醫院腎臟科系教授及主治醫師顏宗海說，北市衛生局初步認定是學童吃下的茄子，含有俗稱「茄鹼」導致，茄鹼又稱為龍葵鹼，龍葵鹼通常出現在發芽馬鈴薯中，茄子即使有龍葵鹼，通常都非常微量，不至於中毒，而食物引發過敏，通常為單一個案，不會同時十七人對同一物質過敏，且嚴重到必須就醫。

顏宗海表示，衛生單位已經採檢事發現場食材等物品帶回檢測，只能等待進一步化驗結果，同時觀察學童症狀是否出現變化。