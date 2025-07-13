考題、教學脫節？國考通過率偏低 醫檢師僅9%

台灣面臨醫療專業人力嚴重短缺問題，不只護理師，藥師、醫檢師、放射師等在大醫院，也普遍出現人力不足現象，但矛盾的是，許多醫事類專業的國考通過率卻偏低，顯示教育與考試之間出現落差。

根據考選部今年公布高考及格率，醫事相關國考的通過率普遍不高，醫事檢驗師及格率僅有百分之九、護理師跟醫事放射師則各為百分之十七、物理治療師跟營養師百分之廿三、藥師第一、二階段的通過率平均百分之廿四、中醫師平均百分之卅四、社會工作師百分之三五、醫師平均百分之卅六。

醫師公會全聯會召集委員吳國治指出，近年國人健康意識提升，加上政府推動健檢政策，例如公費低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）肺癌篩檢等，讓放射師與醫檢師需求大增，但人力卻無法跟上。

吳國治說，醫事人員的培訓成本高，不應無限制大量招生，若學生無法順利考取證照，不僅浪費資源，也可能讓人才流失。建議教育部應根據各校系考照通過率，動態調整招生名額：通過率低的系所應減招，反之可增加，藉此提升教學品質。

他呼籲考選部與教育部合作，釐清考照通過率低的真正原因，是考題與教學內容脫節？還是學生的學習品質差異？同時，衛福部也應全面盤點實際的人力需求，讓招生制度真正能對應臨床所需，才能實踐「教育、考核、訓練、任用」的目標。

針對目前醫事人力吃緊，吳國治建議，應擴大徵用如住院整合照顧計畫中的「護佐」角色，即護理輔助人員，交付他們執行醫療上簡易的任務，一來可分擔護理師工作，也能協助照顧患者，家屬減少負擔，同步也要擴大護佐的人力應用，如經短期訓練的護佐，也能進入醫院藥局或復健科，協助清點藥物、給予熱敷袋等簡易工作，減輕藥師與治療師的負擔。