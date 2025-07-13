快訊

溫網／虐爆！斯威雅蒂連拿12局寫新猷 狂電黑馬奪首冠

聽新聞
0:00 / 0:00

考題、教學脫節？國考通過率偏低 醫檢師僅9%

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

台灣面臨醫療專業人力嚴重短缺問題，不只護理師，藥師、醫檢師、放射師等在大醫院，也普遍出現人力不足現象，但矛盾的是，許多醫事類專業的國考通過率卻偏低，顯示教育與考試之間出現落差。

根據考選部今年公布高考及格率，醫事相關國考的通過率普遍不高，醫事檢驗師及格率僅有百分之九、護理師跟醫事放射師則各為百分之十七、物理治療師跟營養師百分之廿三、藥師第一、二階段的通過率平均百分之廿四、中醫師平均百分之卅四、社會工作師百分之三五、醫師平均百分之卅六。

醫師公會全聯會召集委員吳國治指出，近年國人健康意識提升，加上政府推動健檢政策，例如公費低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）肺癌篩檢等，讓放射師與醫檢師需求大增，但人力卻無法跟上。

吳國治說，醫事人員的培訓成本高，不應無限制大量招生，若學生無法順利考取證照，不僅浪費資源，也可能讓人才流失。建議教育部應根據各校系考照通過率，動態調整招生名額：通過率低的系所應減招，反之可增加，藉此提升教學品質。

他呼籲考選部與教育部合作，釐清考照通過率低的真正原因，是考題與教學內容脫節？還是學生的學習品質差異？同時，衛福部也應全面盤點實際的人力需求，讓招生制度真正能對應臨床所需，才能實踐「教育、考核、訓練、任用」的目標。

針對目前醫事人力吃緊，吳國治建議，應擴大徵用如住院整合照顧計畫中的「護佐」角色，即護理輔助人員，交付他們執行醫療上簡易的任務，一來可分擔護理師工作，也能協助照顧患者，家屬減少負擔，同步也要擴大護佐的人力應用，如經短期訓練的護佐，也能進入醫院藥局或復健科，協助清點藥物、給予熱敷袋等簡易工作，減輕藥師與治療師的負擔。

醫師 護理師 教育部

延伸閱讀

114分科公民／首重性別議題 補教師指難度增「有幾題燒腦」：沒念就拿不到分

整理包／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答

114分科公民／時事題多！關稅、央行稅率都考了 考生：跟上潮流就會寫

林俊憲為台南災區募集帆布 更改集散地點向中央要人力

相關新聞

日頭赤炎炎！雙北等5縣市明高溫恐飆破36度 台東當心焚風

受到西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣明天有焚風發生的機率，氣象署也針對台北市、新北市、台南市、高雄市及台東縣等5縣市...

去日本注意！「颱風百合」最快今晚生成 路徑曝光恐登陸日本

隨著太平洋高壓增強，台灣本周恢復夏季型午後雷陣雨的天氣型態。中央氣象署表示，明天台東有焚風發生機率，雙北、台南市、高雄市...

受邀演出被迫喊「我愛中國」…國樂家控淪大外宣素材 樂團回應了

國樂家朱紫渝日前受邀前往中國演出，她在臉書上揭露被迫喊「我愛黃河、我愛中國」等口號。受指控的上玹樂集民族管弦樂團則發聲明...

家人輕症也可能傳腸病毒給新生兒 醫籲一有症狀即警覺

今年腸病毒造成新生兒重大威脅，伊科病毒11型已奪5名新生兒性命。馬偕兒童醫院兒童醫務部部長紀鑫指出，伊科病毒死亡率高，特...

國旅衰退暑假住房慘澹！宜蘭僅5成、花蓮剩3成 靠活動搶人氣

國旅衰退，宜蘭、花蓮暑假訂房率低迷，宜蘭截至目前平均僅約5、6成，花蓮更慘，只剩3成出頭，宜蘭童玩節上周開幕、冬山風箏節...

唯一美籍航空公司進駐高雄 聯合航空今開航高雄飛東京成田

聯合航空今開航高雄-東京成田航線，這也是目前高雄機場唯一一家美籍航空公司進駐，南部旅客不僅赴日旅遊更方便外，未來從高雄出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。