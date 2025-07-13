醫師恐過剩 5類醫事人力卻喊缺

近期醫學、藥學系招生員額爭議，引發從業人員擔心人力過剩，根據統計，各類醫事人員目前幾乎都呈現「不患寡而患不均」，仍有五類醫事人力不足，包含護理人員、營養師、心理師、語言治療師及聽力師等，專家提及這五類人力早在十年前就提出「短缺警訊」，而受少子化影響，若醫學系招生員額不變，廿年後，醫師人力將過剩。

國衛院研究助理徐佳慧表示，國衛院不定期針對醫事人員評估數量，十年前評估報告中，已經示警護理人員將在去年出現短缺，當時未預料會碰到「全球瘟疫」新冠肺炎，如今台灣護理師人力短缺，比評估報告的時間，來得更早、更嚴峻，另外，當時也評估營養師會於推估二○二○年底短缺四二六人、心理師則被預估於前年出現不足。

徐佳慧說，語言治療師、聽力師雖未有正式統計，但隨政府早療篩檢推動，及對兒童發展重視，需求已大幅提升。國衛院群體健康科學研究所長邱弘毅說，醫事人員有近卅類別，以往每年僅能評估約兩、三類，隨少子化、高齡化等社會現象，評估頻率應該提高，將與醫事司討論每種醫事人力，至少每五年評估一次。

「多數醫事人員並不缺，而是面臨環境、薪資等因素，才從醫院出走」邱弘毅說，我國人口結構早已進入到「生不如死」，人口數已連續數十個月負成長，未來醫師人力將面臨三大挑戰，ＡＩ取代部分醫療、醫師執業無年齡限制、少子化患者減少等，預估廿至卅年後，醫師人力就會過剩。醫學系招生員額若超過一三○○人，恐讓醫師人力過剩的情形加速發生。

他提醒，現行要讓醫師回流至大醫院，應先改善環境與薪資，並非增加訓練員額，否則一旦導致人力過剩，損失成本會更大，不過，現在也應思考，應避免醫師專科畫分過細，需以病人為主體。

醫師公會全聯會理事長周慶明說，今年新生兒出生人數若跌破十三萬，僅有約十二萬人，而現行醫學系招生員額為一三○○人，形同今年出生者中，未來有百分之一是醫師；若出生人數更少、員額未隨之調整，恐會出現每五十人就有一人是醫師的現象，衛福部應綜合評估各方需求，做出合適的招生人數。

衛福部次長林靜儀說，將持續參考國衛院人力評估與實際服務量能，力求滿足醫療服務及訓練養成的人力平衡。