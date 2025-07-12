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暴雨轟炸…雙北豪雨特報 汐止累積雨量95.5毫米

中央社／ 台北12日電
交通部中央氣象署今晚針對台北市及新北市發布豪雨特報，今（12）日截至晚間8時50分，累積雨量以新北市汐止區95.5毫米最多。示意圖。聯合報系資料照
交通部中央氣象署今晚針對台北市及新北市發布豪雨特報，今（12）日截至晚間8時50分，累積雨量以新北市汐止區95.5毫米最多。示意圖。聯合報系資料照

交通部中央氣象署今晚針對台北市及新北市發布豪雨特報，另對基隆地區發布大雨特報，今天截至晚間8時50分，累積雨量以新北市汐止區95.5毫米最多。

對流雲系發展旺盛，氣象署表示，今天台北市及新北市有局部大雨或豪雨，基隆地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區留意積淹水。

豪雨特報地區為台北市及新北市；大雨特報地區為基隆地區。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，雨區從西邊往東邊移動，稍早晚間6時多台北市大安區時雨量曾達68毫米，目前雨勢有稍微趨緩，但可能還需觀察1、2小時，再決定是否解除豪雨或大雨特報。

根據氣象局網站，今天截至晚間8時50分，累積雨量以新北市汐止區95.5毫米最多，其次為金門縣金城鎮95毫米，而台北市內湖區、大安區累積雨量也超過90毫米。

雨量 豪雨 氣象署

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