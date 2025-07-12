瑞典諾堡音樂節 藝術家林彥君聲音雕塑裝置引共鳴

以聲音、空間與意識狀態探索聞名的台灣藝術家林彥君，受邀參與10日至12日於瑞典小鎮諾堡（Norberg）舉辦的國際實驗電子音樂節「諾堡音樂節」，其聲音雕塑裝置Here, a nut falls twice – drift（in）circles 引發閱聽人的共鳴。

林彥君為常駐柏林的台灣聲音藝術家，擅長融合聲音、雕塑、夢境與表演，探索「落下」於睡眠、覺醒及未知間的意識狀態。這次展演為林彥君繼倫敦當代藝術學會（ICA）發表原始版本後的全新再發展，歷經3年，作品在瑞典重生，並回應今年諾堡音樂節（Norbergfestival）「再生／成長（re/growth）」主題。

林彥君的 Here, a nut falls twice是一件聲音雕塑裝置，承載著一系列逐步展開的表演事件。它如同一個有生命的有機體，隨空間與共創者持續變形與再生，每一次呈現都成為一個不同的存在。

諾堡音樂節創立於1990年代，從廢棄的鐵礦場出發，逐步發展為北歐規模最大、最具前瞻性的實驗電子音樂與聲音藝術節。節目涵蓋電子音樂、視聽裝置、表演藝術及多媒體創作，持續推動聲音文化的跨界融合與創新，為全球藝術家提供交流與展演平台。而這次音樂節在深具歷史意義的工業遺址米默礦塔（Mimerlaven）中展開一場通宵的演出。

林彥君為了諾堡音樂節的Drift（in）circles計畫，與來自各國的多位合作夥伴，以及來自聲響、雕塑與表演領域的藝術家在音樂節前一週即進駐，攜手將米默礦塔轉化為一處夢境與聲音生成的「此處（Here）」空間。

11日凌晨，觀眾緩步進入礦塔之中，參與這場通宵進行的聲音儀式。整場體驗從集體聆聽開始，觀眾並無明確觀演位置，而是被邀請躺臥於地面上的軟墊與睡袋之上，觀眾在半夢半醒中感知聲音的起伏。作品之間的界線模糊而動態，觀眾在聲音、黑暗與重力的牽引，進入一個共享的夢境場域。

此次活動主題「再生／成長（re/growth）」強調聲音、空間及社會的循環與轉化，充分體現當代實驗藝術的創新精神。

文化部駐英國台北代表處文化組表示，林彥君的參與，不僅展現其創作在國際藝術社群中的獨特語彙，也象徵台灣聲音藝術與跨界實踐的高度成熟與國際連結力。繼2022年支持 Here, a nut falls twice 在倫敦當代藝術學會（ICA）的展演，這次再度支持林彥君赴瑞典演出，顯示台灣藝術創作在國際聲音藝術領域的深厚實力，未來也將持續扶植具潛力的藝術家。

林彥君作品常聚焦於聲音與感知的最細微部分，帶領觀眾體驗平時不易察覺的感官細節，創造出深層且夢幻般的聲音空間。其創作曾於倫敦當代藝術學院、台北市立美術館等多地展出。