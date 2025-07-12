英國建築師彼得庫克訪台 勉年輕人「玩心很重要」

英國建築師彼得庫克今天訪台並分享自身創作歷程，他樂見台下眾多年輕聽眾，更勉勵有志於建築的年輕人「玩心很重要」，別常常守在電腦或手機前，而是要多親身觀察這個世界。

今年88歲的庫克（Sir Peter Cook）作品遍布全世界，如外型被外界評價如「友善外星人」的奧地利格拉茲美術館，因長期投身建築領域的貢獻，他在2007年還被英國女王授予爵士頭銜。

台北當代藝術館6月起推出「山／市－彼得．庫克個展」，庫克為此特別訪台，今天在忠泰美術館總監黃珊珊主持下與建築師黃聲遠對談。庫克說，這是約第6、7次來到台灣，每次造訪都對這個地方、國家感到非常好奇與奇妙，台北是很有活力但不是那麼漂亮的城市，不過充滿很多很有意思的人。

庫克提到，他每到不同地方都會以類似「嗅聞」方式去認識當地，台灣擁有許多可討論的豐富元素，像是許多人住在西半邊，東半邊的聲音又是如何，或是他太太在飛機上問他「我們不是去台灣嗎？怎麼飛機會是華航？」這些都有許多值得討論的地方。

對談中，庫克以展出作品為引，分享他的創作其實也是由不同元素拼貼而成。他的繪圖用色瑰麗，如山也如城市的形體，充斥他的想像，庫克說，他來自鄉下，21歲遷居倫敦後就一直住在城市，他在生活中累積許多元素，這些都會在創作時迸發出來，且他獨鍾手繪，可說有9成設計都是在他下筆後發生的。

庫克說，他不會開車，所以他有幸能夠以「乘客」的身分積攢許多風景，像是他每次到台灣都會看到不同風景，地震後的地景、小小房子，這些都被吸收、成為他的繪圖，群山中的日月潭也令他感到奇異，這也許會是他日後想畫進作品的縫隙。

這些生活的觀察，成為庫克給予建築學子的建議之一，他說，除了玩心很重要，他希望大家也能記得自己的人生經驗，不要為了做案子才去了解一個地方，觀察世界則可以帶來許多有趣的發現，不管是很醜的建築、鐵窗還是冷氣藏起來的方式，都是讓人了解城市演變的線索。